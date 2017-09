Berizzo: "No es el partido para que jueguen juntos Muriel y Ben Yedder"

El técnico del Sevilla F. C., Eduardo 'Toto' Berizzo ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de Champions de mañana ante el Maribor en el Sánchez-Pizjuán. "Es otra competición. La cabeza ya está puesta en el partido de mañana. Los partidos en casa son importantes. Hay que hacerse fuertes en cas y esperemos que ganemos mañana", ha dicho el técnico.

¿El Sevilla, favorito?

"Todos los partidos hay que ganarlos, y la palabra favorito demostrarla en el campo. Se trata de un rival difícil, con delanteros peligrosos y debemos aportar a nuestra posesión la profundidad que se necesita para hacer daño".

Lectura de la derrota en el Wanda

"La lectura es que a toda la posesión y control de la pelota hay que darle profundidad. Los errores se pagan como un rival como ese. Cero error. Hay que añadir variantes, movimientos, para sumar más gente en ataque de lo que hicimos el sábado en Madrid".

Nolito, sí; Kjaer es duda

"Nolito está totalmente recuperado. Lo de Kjaer todavía es analizable para el partido de mañana".

Muchos partidos

"El Sevilla es un equipo acostumbrado a competir en diferentes competiciones y eso lo hace normalmente. Y el partido de mañana lo haremos también, siemplemente debemos encontrar una velocidad superior".

Multa por llegar tarde al entrenamiento

"Sí, he llegado tarde al entrenamiento y los jugadores me lo hacen pagar. No me lo perdonan. Soy el primero que paga".

Cómo prepara el partido

"Nosotros analizamos mucho al rival y el día previo y mañana damos una charla técnica en situación, en el campo. Nos evita una pérdida de tiempo y nos ahorra esfuerzo porque hay que preparar los partidos muy rápidos. Utilizamos entrenamiento y charla técnica en una sola vez".

Analisis de los rivales

"Nosotros tenemos analizados a todos los rivales. El Maribor juega con un 4-4-2. Combina bien el ir y venir. Las bandas se cierran. Es un rival de cuidado".

Muriel y Ben Yeddeer juntos

"No creo. Es una opción latente. En Madrid casi lo hacen. Pero cuando haya que remontar el partido puede que coexistan en el campo".

Geis no da descanso a N'Zonzi

"Geis llegó un poco falto de forma futbolística. Hoy en día está muy cerca. Con respecto a N´Zonzi es un futbolista que necesita jugar mucho para que su rendimiento sea alto. Son casos individuales. Algunos necesitan descanso y otros se van fortaleciendo con los partidos, como es el caso de N'Zonzi".

Muchas rotaciones

"No tengo pensado hacer rotaciones. La palabra rotación ha sido malinterpretada. Puedo hacer algún cambio pero no en el sentido en el que me pregunta".

Corchia apunta a titular

"Corchia es un lateral con mucha profundidad, inclusive para mañana es una gran opción por derecha. Mercado es más defensivo y mañana puede ser una opción de ataque valiosa para tener profundidad por las dos bandas, por la izquierda con Escudero y por la derecha con Corchia".