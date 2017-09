Escudero: ´Ningún equipo es favorito sobre otro en la ´Champions´´

Sevilla, 26 sep (EFE).- El lateral del Sevilla Sergio Escudero advirtió ante el partido del martes contra el Maribor, en la segunda jornada de la 'Champions', de que "ningún equipo es favorito" sobre otro "en esta competición y no hay que faltarle el respeto a nadie", pero confió en lograr el primer triunfo en esta fase de grupos.

Escudero, que compareció en la rueda de prensa oficial previa al choque con algo de retraso por haber sido sometido a un control antidopaje por la UEFA, destacó este lunes que el campeón esloveno está "haciendo las cosas bien, por eso están aquí", como el Sevilla, pero aseguró que su equipo debe "salir a ganar desde el primer momento".

El vallisoletano, autor de dos goles en eliminatoria previa de esta Liga de Campeones ante el Basaksehir Estambul, insistió en que deben tenerle "respeto" al Maribor, "tratarles de igual a igual, de tú a tú", pues "es uno de los mejores equipos de la liga de Eslovenia, el más laureado, y va a venir muy compacto", a darles el balón y esperarles "atrás" para aguardar "su oportunidad" al contragolpe.

"Para nosotros todos los partidos son finales, hay que salir a jugarlos todos con la máxima intensidad y siempre necesitamos el apoyo de nuestra afición, que nos da ese oxigeno y, por supuesto, son necesarios, como siempre", subrayó el lateral zurdo, que no jugó el sábado, ante el Atlético de Madrid, por una gastroenteritis.

Sobre ese choque en el Wanda Metropolitano, donde los sevillistas perdieron por primera vez esta temporada (2-0), Escudero dijo que la plantilla es "muy amplia", que nadie quiere perderse ningún partido y que todos están "deseando de volver a jugar mañana para ganar y quitarte esa derrota del partido contra el Atlético, que ya pasó".

Explicó con respecto a su papel en la banda izquierda, en la que suele incorporarse habitualmente al ataque, que "hay que saber leer un poco el ritmo y la situación del partido para elegir los momentos a la hora de atacar", pero dejó claro que primero él es "un defensor" y también debe centrarse en esa faceta.

"Es cierto que me gusta sumarme al ataque, pero hay que saber elegir los momentos", precisó el jugador sevillista.