3-0. El Sevilla golea y suma su primer triunfo ante el débil Maribor

Sevilla, 26 sep (EFE).- El Sevilla sumó su primer triunfo en el grupo E de la Liga de Campeones y ello, junto al empate de la primera jornada ante el Liverpool, le deja bien colocado en el caminar hacia los octavos, en esta ocasión tras golear por 3-0, con triplete de Ben Yedder, ante un Maribor esloveno muy débil.

Al equipo local le costó casi media hora abrir el marcador, pero cuando lo hizo por primera vez el delantero franco-tunecino todo fue más fácil pese a que, ante las facilidades del rival, incluso pudo golear con un marcador de escándalo.

Se le presentó al equipo hispalense el partido con la necesidad de ganar y además intentar hacerlo con buenas sensaciones para así curarse las heridas de la derrota del pasado sábado en el campo del Atlético de Madrid (2-0).

La necesidad también era una obligación en esta máxima competición continental al medirse a un rival que según los pronósticos es el más débil del grupo E, mientras que el Sevilla, tras arrancar la fase con un valioso empate en Liverpool (2-2), busca el pelearse las dos plazas que dan acceso a octavos con el conjunto inglés con permiso del Spartak de Moscú.

La formación que entrena el argentino Eduardo Berizzo, quien no pudo ver el partido en el banquillo al estar sancionado por su expulsión en la primera jornada en Liverpool, no lo vio claro ante un Maribor que, como se preveía, estuvo muy retrasado dejando hacer al rival pero sin que el juego lento de éste le pusiera en demasiados apuros.

Intentonas del extremo Manuel Agudo 'Nolito', quien regresaba tras una lesión, del delantero francés Wisam Ben Yedder o del centrocampista argentino Franco Vázquez se intercalaron con algunas aproximaciones adversarias del medio albanés Valon Ahmedi o del delantero brasileño Marcos Tavares, dos de sus hombres más importantes.

Así, el conjunto que entrena el esloveno Darko Milanic no pasó apuros ante el previsible juego local, pero una acción personal del argentino Joaquín Correa cerca de la media hora desequilibró al irse de todos los que le salieron al paso y dejársela a Ben Yedder, quien solo tuvo que empujarla para poner el 1-0, su cuarto tanto este curso en la 'Champions'.

El punta franco-tunecino aumentó sus estadísticas once minutos después, esta vez tras un preciso pase de Franco Vázquez y una buena resolución con un remate cruzado y por bajo.

En la segunda parte no se le vieron grandes cambios al Maribor en el arranque, que pese al 2-0 adverso se mantuvo encerrado ante un Sevilla con la posesión del balón en busca de hacer daño.

En el debe de los locales estuvo el que pasó el tiempo sin que llegara el tercero y que, debido a lo adelantado de sus líneas, pudiera encontrarse con alguna sorpresa ante Sergio Rico.

Los sevillistas pudieron pecar de suficiencia ante lo poco que el exigió el rival y el juego entró en su fase final en una falta de intensidad que hizo respirar al Maribor, aunque Jesús Navas sí pudo marcar pero su sutil remate acabó con el balón repelido por el larguero.

Sí llegó el tercero en el minuto 83, obra otra vez de Ben Yedder, en esta ocasión de penalti tras una falta que le hicieron al lateral derecho francés Sébastien Corchia, con lo que se sentenció el partido con goleada.

- Ficha técnica:

3 - Sevilla: Sergio Rico; Corchia, Nico Pareja, Lenglet, Escudero; Franco Vázquez (Sarabia, m.79), N'Zonzi; Correa, Éver Banega (Pizarro, m.86), Nolito (Jesús Navas, m.67); y Ben Yedder.

0 - Maribor: Handanovic; Milec, Rajcevic, Billong, Viler; Kabha (Hotic, m.74), Vrhovec; Pihler, Ahmedi, Bohar (Kramaric, m.71); y Tavares (Masanovic, m.88).

Goles: 1-0, M.27: Ben Yedder. 2-0, M.38: Ben Yedder. 3-0, M.83: Bren Yedder, de penalti.

Árbitro: Aleksei Kulbakov (Bielorrusia). Amonestó al local Escudero (m.56).

Incidencias: Partido de la segunda jornada en el grupo E de la Liga de Campeones de Europa, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante cerca de 35.000 espectadores, entre ellos unos doscientos seguidores eslovenos. En el palco de autoridades estuvo el mítico delantero gambiano Biri Biri, jugador del Sevilla en los años setenta.