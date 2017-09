Berizzo: "Me agrada ver al equipo así"

Eduardo Berizzo, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación tras el triunfo de su equipo ante el Maribor contento por la velocidad que tuvo su equipo en los últimos metros de ataque.

- ¿Qué valoración hace del partido?

- El otro día cuando termina el partido reconocimos que faltó verticalidad. En los primeros minutos hubo un tanteo. La circulación fue lenta, pero se aceleró hacia adelante y pusimos al Maribor contra las cuerdas. En la segunda parte atacamos con más volumen. Pudimos marcar alguno más. Ese es el equipo que me agrada de ver, contundente en los últimos metros.

- Es lo que le pide a Correa, por ejemplo, que haga lo del primer gol...

- Creo que un poco a todos. No tiene que ver con la producción de Correa o con un jugador puntual. Cuando Correa, o cuando todos cambiamos de ritmo y aumentamos la velocidad, hacemos más daño. Hoy (por ayer) ha sido la jugada del segundo gol. Nos volvemos imparables.

- ¿Muriel y Ben Yedder jugarán juntos?

- El único que lo puede quitar de esta sala soy yo. Sí, podemos verlos juntos. Hay que calcular el desgaste. Hoy (por ayer) Wissam hizo un gran desgaste. Revisaremos su cansancio, su fatiga. Luis necesita que el equipo le otorgue las ventajas que le ha dado a Ben Yedder. Me gusta cuando el equipo surte de balones así a nuestros centro atacantes.

- El equipo es líder de grupo y tiene al Pichichi, Ben Yedder.

Su partido habla por sí sólo. Me gustó que nos habíamos propuesto acelerar y aceleramos. Cuando hacemos eso, es mejor. Me gusta que la entrelínea tenga velocidad y eso lo tuvimos. Con paciencia, lo conseguimos.

- ¿Está más aliviado tras ganar a pesar de la sanción?

- Me escondo bien. Lo vi desde arriba. Espero aprender y volver al campo. Desde arriba se ven cosas interesantes. Por eso todo el mundo fuera del campo lo ve mejor.