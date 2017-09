Previa Sevilla F.C.-Maribor: La Champions vuelve a casa

La Liga de Campeones regresa, esta noche, al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El coliseo sevillista es ya un lugar habitual en las noches de fútbol de la máxima competición continental y acoge hoy la vuelta de su equipo, el Sevilla F.C., como local, el cual se mide al campeón de liga esloveno y, a la vez, supuesto rival más débil del grupo, el Maribor (20:45 horas).

Un encuentro en el que el conjunto que dirige y entrena Eduardo Berizzo intentará hacer bueno el empate obtenido ante el Liverpool (2-2) en Anfield Road en la primera fecha. El cuadro sevillista debe olvidar su primer tropiezo de la temporada, acaecido ante el Atlético de Madrid (2-0) el pasado sábado, consiguiendo un triunfo que encarrile su clasificación para los octavos de final de la Champions League.

Además, los nervionenses buscan recuperar la buena senda de resultados y mejorar las sensaciones en el juego, las cuales no han sido las mejores en lo que llevamos de curso futbolístico. Aunque los eslovenos parezcan un antagonista perfecto para obtener dichos objetivos, el Sevilla F.C. tendrá que ser precavido, puesto que los balcánicos ya mostraron sus cualidades ante el Spartak de Moscú, contra el que fueron capaces de empatar, hace escasas semanas.



En lo estrictamente deportivo, el entrenador blanquirrojo Eduardo Berizzo, que no puede estar en el banquillo por su expulsión en Anfield Road, tiene a todos sus efectivos disponibles después de que el central danés Simon Kjaer se ejercitara ayer sin problemas, tras superar sus molestias en el hombro que le impidieron jugar ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, y de que el delantero gaditano Nolito ya esté completamente restablecido de la lesión en el isquiotibial derecho que sufrió hace cuatro jornadas en LaLiga. El único con el que no puede contar es con el lateral zurdo francés Lionel Carole, que no está inscrito para jugar esta competición.

Con ello, todo parece indicar que Sergio escudero volverá al carril siniestro de la zaga, mientras que el derecho apunta para Sébastian Corchia, que le daría el relevo a a Gabriel Mercado.



Dudas en el centro de la zaga con Pareja, Lenglet, Kjaer y Carriço. El centro del campo parece que N´Zonzi compartirá medular junto a Banega y Ganso. Y en la vanguardia, una vez descartado por el propio Berizzo que Ben Yedder y Muriel jueguen juntos, el franco-tunecino podría estar escoltado con Jesús Navas y por Joaquín Correa, que ante el Atlético de Madrid partió desde el banquillo.



El Maribor, por su parte, llega al Sánchez-Pizjuán más descansado que el Sevilla, pues jugó un día antes, el pasado viernes, su partido del torneo doméstico, en el que se impuso por 2-3 al Aluminij con un tanto del centrocampista Dino Hotic a falta de un minuto para el final.



En ese partido, también marcaron el medio Valon Ahmedi y el zaguero Billong para el equipo que entrena Darko Milanic, quien tiene a dos futbolistas habituales en la zona de retaguardia con problemas físicos, Marko Suler y Martin Milec.