Berizzo planea descanso para N´Zonzi y Banega para "no exponerlos a lesiones"

El entrenador del Sevilla, el argentino Eduardo 'Toto' Berizzo, ha advertido este viernes de que hará cambios en su centro del campo en el partido de mañana ante el Málaga porque "(Steven) N'Zonzi y (Éver) Banega vienen de repetir actuaciones continuadas" y no quiere "exponerlos a una lesión".

Así, Berizzo desea "poder refrescarlos porque vienen de un gran desgaste" y ha anunciado en rueda de prensa que contará en esa posición con el último fichaje estival, el alemán Johannes Geiss, quien "ya está en condiciones para jugar" frente a un rival que "debe enderezar el rumbo".

El técnico cordobés destacó su "estima y respeto" por su homólogo del Málaga y uno de sus antecesores en el banquillo sevillista, José Miguel González 'Míchel', y se negó a "hablar de cese" por una "cuestión de sensibilidad" y a pesar del "inicio irregular" del equipo malagueño.

Eduardo Berizzo no aseguró la titularidad del delantero francés Wissam Ben Yedder pese a su triplete del martes en la Liga de Campeones, pues en sus "cálculos para que juegue o no, hay algo más que los goles".

Además, ha asegurado que el colombiano Luis Muriel "también necesita el respaldo del equipo", aunque ha puntualizado que el otro ariete del plantel "es un tipo abierto" a quien "no le afecta que un compañero ande bien" y lo que desea es que "aparezcan los dos anotando goles".

Berizzo, por tanto, ha anunciado que "en algunas líneas habrá cambios" porque desea "administrar bien a la gente", pero ha pedido que estas rotaciones "se analicen antes, no después de un resultado", ya que él toma "la decisión sin tener en la mano un resultado".