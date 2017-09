Sevilla FC-Málaga CF: Más allá de ganar, seducir y convencer

se han considerado históricamente duelo de máxima rivalidad,, al menos para los sevillanos, que pudieran tener los derbis capitalinos, pero sí conque dota a estos partidos de un aliciente especial, de alto voltaje.

Para los de Berizzo, la cita llega tras ganar al Maribor en la Liga de Campeones, triunfo que le dejó primero de grupo merced al empate entre el Liverpool y el Spartak, pero también tras su primera derrota en la Liga unos días antes, un tropiezo que más allá del resultado ha dejado algunas dudas en el aire. El equipo gana, sí, pero su juego aún no convence. A los de Berizzo les ha bastado con ir en cuarta para estar terceros en la Liga, tras haber perdido solo un encuentro, el del Atlético, pero se le exige más, una o dos marchas más para terminar de convencer, de seducir a su afición, en la que se han instalado algunas incógnitas alrededor del juego de su equipo. No se trata de repetir el torbellino táctico en el que se convirtió a veces el Sevilla de Sampaoli, sino de lograr que el equipo tenga una identidad más allá del toque (el Sevilla tiene un porcentaje altísimo de acierto en el pase) y la conducción. Con todo, no hay mejor forma para cambiar las cosas que no están funcionando que con victorias, como las que ha sumado el Sevilla hasta ahora y con el respaldo de su afición. Por ello, hoy tiene ante sí una ocasión pintiparada para acercarse a ese equipo que todos esperan.

, se antoja un rival idóneo. Podría seguir el ´Toto´ Berizzo con sus singulares, con las que está dando minutos a diestro y siniestro, en su afán por tener a toda la plantilla preparada para sus tres competiciones: Liga, Copa y Champions, pero la intención del argentino es aumentar la verticalidad que, en su opinión, apareció en ciertos compases contra el Maribor, por lo que podría mantener en el centro del campo aen la zona ancha, con el regreso de, en detrimento de un Ben Yedder lanzado tras su ´hat-trick´ en Champions, ycon respecto al once del pasado martes. No se descarta que Soria ocupara la portería. La sorpresa de la previa la protagonizó la ausencia de Ganso , baja que responde exclusivamente a criterios técnicos.

Para los malacitanos, la tarde será de cuchillos largos y eso que el empate de la última jornada ante el Athletic Club con uno menos y tras llegar a ir perdiendo 1-3 le ha dado mucha moral y algo de vida extra a su técnico, del que hubiesen servido su cabeza prácticamente en bandeja al jeque en caso de derrota ante los bilbaínos. El club de la Costa del Sol es un auténtico polvorín ya desde este verano. La planificación ha sido muy deficiente y las diferencias entre el dueño del club y su entrenador han sido más que evidentes y no la han escondido, antes al contrario las han aireado por las redes sociales.