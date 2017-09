El Sevilla, a reforzar su puesto ante un rival acuciado y con Míchel cuestionado

Sevilla/Málaga, 29 sep (EFE).- El Sevilla y el Málaga se miden el sábado en el Sánchez Pizjuán con trayectorias opuestas en un partido en el que los sevillanos buscan ganar para reforzar su tercera plaza y el acuciado equipo malagueño, penúltimo con un solo punto y con su técnico Míchel en la cuerda floja, para lograr su primera victoria.

Este duelo andaluz llega en una situación muy dispar para ambos. Los hispalenses son líderes de su grupo en 'Champions', tras golear el martes 3-0 al Maribor, y en Liga sólo han perdido un partido -la pasada jornada ante el Atlético (2-0)- y llevan 13 puntos, frente al único punto sumado por el Málaga, que enlazó cinco derrotas en el inicio y hace una semana empató 3-3 en su casa con el Athletic Club.

Los sevillistas han tenido mejores resultados que juego, pero en las últimas citas han mejorado en la profundidad y verticalidad que propugna Eduardo 'Toto' Berizzo, salvo en el Wanda Metropolitano, lo que les ha reforzado en su ánimo para tratar de hallar el ritmo y la rapidez que, con sus ya habituales rotaciones, busca el argentino.

También se esperan cambios ante un Málaga que, como ha advertido el técnico blanquirrojo, llegará herido al Ramón Sánchez Pizjuán.

Con la baja por lesión del central argentino Nico Pareja, Berizzo no ha citado al defensa luso Carriço ni al mediocampista brasileño Ganso y sigue sin contar con el alemán Geis, entre otros.

El entrenador del Sevilla ha dejado entrever modificaciones en algunas líneas por la necesidad de descanso de los medios N'Zonzi y Banega, o incluso de su máximo artillero, el galo Wissam Ben Yedder, pese a su triplete del martes en la Liga de Campeones.

Recupera a sus dos daneses: el central Kjaer y el centrocampista Krohn-Dehli, que se presume que serán titulares, y probablemente reaparezca en el once el medio argentino Guido Pizarro junto con su compatriota Franco Vázquez en la media punta, con Jesús Navas y otro argentino, 'Tucu' Correa, en las bandas y el colombiano Luis Muriel en punta para intentar que siga la estela goleadora de Ben Yedder.

Mientras, el Málaga vive una difícil situación, inmerso en puestos de descenso y con su entrenador, José Míguel González 'Míchel', muy cuestionado por un saldo de cinco derrotas y un solo empate en seis jornadas, si bien este último, hace una semana ante el Athletic de Bilbao (3-3), se espera que sea un revulsivo por la forma en la que se consiguió.

Así, los malaguistas lograron igualar con un jugador menos, por la expulsión del medio serbio Kuzmanovic -baja por ello en Sevilla-, un choque que perdían 1-3, una reacción que ahora pretenden refrendar en este duelo andaluz para cambiar, además, la dinámica de los últimos años en los que el Sánchez Pizjuán no se les ha dado nada bien.

El Málaga espera que lo sucedido el pasado sábado sirva para iniciar la escalada y salir de los puestos de descenso.

El rival no es el más propicio para obtener algo positivo al ser uno de los equipos que lucha por acabar entre los cuatro primeros, circunstancia que da significado a la diferencia de plantillas y, además, se encuentra inmerso en la Liga de Campeones, con una trayectoria por el momento inmaculada.

Pero, aunque el Málaga tiene en contra todos esos aspectos, los pupilos de Míchel tiene claro que deben reaccionar, intentar romper el maleficio y conseguir el primer triunfo del campeonato.

El conjunto malagueño ha logrado vencer en cinco ocasiones en el Sánchez Pizjuán, en 2012 por 0-2; en 2008 por 0-1; en 2005 por 0-2; en 2004 por 0-1 y en 2002 por 0-2; empató en cinco partidos y perdió en otros cinco encuentros.

Para este choque se ha recuperado finalmente el defensa Luis Hernández, que tenía un esguince de tobillo, aunque Míchel tiene la baja de Kuzmanovic, sancionado, y del central exsevillista Diego González y del delantero Borja Bastón, por problemas físicos.

Por primera vez están convocados el defensa del filial Ian Pino y el delantero venezolano Adalberto Peñaranda, tras superar su lesión.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Sergio Rico; Mercado o Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro; Jesús Navas, Franco Vázquez, Krohn-Dehli, Correa; y Muriel.

Málaga: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Ricca; Mula, Recio, Rolón, Keko; Adrián y Rolan.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 16.15.

--------------------------------------------------

Puestos: Sevilla (3º, 13 puntos); Málaga (19º, 1 punto).

La clave: La velocidad y el ritmo que el Sevilla sea capaz de imprimirle a su juego ofensivo y su efectividad ante el gol, y la capacidad del Málaga para que no le afecte su delicada situación en la tabla y hacer daño a la zaga local.

El dato: El Sevilla lleva 21 partidos oficiales sin perder, desde noviembre de 2016, en su estadio, donde el Málaga cayó en las tres últimas campañas y no gana desde hace cinco años (0-2, en 2012).

La frase: Eduardo Berizzo, técnico del Sevilla: "El Málaga viene en un momento complejo, es un rival herido".

El entorno: Se prevé un gran ambiente para este duelo andaluz en el Sánchez Pizjuán, más aún tras la goleada del martes al Maribor esloveno (3-0) en 'Champions', y los dos clubes han puesto en marcha una iniciativa conjunta, 'Somos Andaluces', para promover el respeto y la cordialidad entre ambas aficiones.