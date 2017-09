"No hay que ser muy inteligente para saber que en Sevilla a las cuatro hace calor"

Eduardo Berizzo se mostró contento tras ganar 2-0 al Málaga, elogió a su plantilla porque cada día le confirma la "opinión muy buena" que tenía de ella y dijo que se van al parón "lanzados, yendo hacia arriba y siempre dando pasos hacia adelante, a veces cortos y otras más largos".

En la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, el entrenador argentino indicó sobre el quinto triunfo de su equipo en LaLiga que le sacaron partido a la "intensidad en el juego" que mantienen "en las segundas partes, hasta el final", y que cuando jugaron "con más precisión y velocidad", encontraron "más claridad de cara al gol".

"La plantilla y el equipo siempre va hacia adelante. Ahora necesito recuperar o poner a tono a algunos jugadores a los que no he podido dar minutos y en este parón llevarlos al mismo nivel que los demás, para que en la vuelta pueda decir que estamos mejor que hoy", destacó el 'Toto' Berizzo.

Sobre los numerosos cambios que hace en el once, afirmó que no tiene "la razón" porque ganen, sino "tal vez porque el argumento para hacerlos se basa en un análisis profesional" del plantel y de aspectos como "el cansancio, la producción" o su idea de tener implicados a todos sus jugadores y de que tengan "el espíritu alto".

Para el técnico sevillista, "cuando las decisiones tienen un fundamento lógico, no tienen que ir vinculadas directamente al resultado de los partidos", y señaló que, por ejemplo, "hoy la intensidad en el segundo tiempo se ha basado en gente fresca como Pizarro, Krohn-Dehli, Franco Vázquez hasta que su físico le dejó, que crearon mucho peligro, o la carrera de Muriel" en el 2-0.

Añadió que quiere que "todo el mundo se sienta protagonista" y que marquen tanto Wissam Ben Yedder como Luis Muriel, y dijo que hoy jugaron "precipitadamente en la primera parte" y "con más fluidez y criterio en ataque" en la segunda, con lo que "hasta el minuto 70" no pudieron superar "a un rival que se defendió con agresividad".

Sobre el fuerte calor que hubo en este partido, consideró que "los que menos riesgos han corrido han sido los futbolistas, pero la gente se llevó tres horas en un horno, con una temperatura altísima sin estar entrenada para ello y soportando una temperatura extremadamente alta".

"No hay que ser muy inteligente para saber que en Sevilla a las cuatro de la tarde hace calor. No creo que las televisiones tengan la necedad de no darse cuenta, porque además afecta al juego y los partidos no son dinámicos ni ágiles, por lo que la elección de la hora es totalmente contraproducente", recalcó Berizzo.