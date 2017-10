Las confidencias de Clément Lenglet

Definitivamente, Clément Lenglet ha explotado como futbolista. A sus 22 años, puede decirse que es el mejor central de un Sevilla de Liga de Campeones. Casa con todos los demás, saca bien el balón jugado, tiene personalidad, es rápido y ha mejorado mucho en el uso de su cuerpo, el que era, seguramente, su principal punto débil. El zaguero ha concedido una entrevista a L'Est Républicain que reproducimos a continuación.

- Lleva nueve meses en Sevilla. ¿Le parece estar lejos del Nancy?

- Sí y no. Sí, porque las cosas han ido desarrollándose en la dirección correcta en el Sevilla desde que llegué en enero y ¡no tengo no tengo tiempo para aburrirme! Y no porque me mantengo en contacto con muchas personas de Nancy, ya sea del personal del club o los jugadores. Siempre será mi casa, en cierta manera. Nunca olvidaré de dónde vengo.

- ¿Está sorprendido por su nivel de juego en el Sevilla FC, a un nivel incluso más alto que en el Nancy?

- Siempre hay cierta incertidumbre para un jugador que abandona su club de toda la vida y se va al extranjero. Yo había interiorizado todo eso y sospechaba que la competencia, necesariamente, subiría unos cuantos renglones. Pero el Sevilla me había seguido durante mucho tiempo y eso era tranquilizador e importante para mi confianza. Si he progresado, también es porque comparto entrenamiento todos los días con jugadores de alto nivel internacional. No digo eso para denigrar a mis excompañeros de Nancy; no, en absoluto. Es sólo que esto es otro mundo. En verano, hubo un cambio de entrenador: Jorge Sampaoli fue sustituido por Eduardo Berizzo. Pero no ha cambiado nada para mí, pues me sigo divirtiendo.

- ¿Cuáles son sus ambiciones esta temporada con el Sevilla ?

- Sería estupendo subir un lugar más en la clasificación final de LaLiga, sabiendo que terminamos cuartos el año pasado. En la Liga de Campeones, el club nunca ha alcanzado los cuartos de final. A todos nos gustaría llegar ahí esta temporada.

- En cualquier caso, la impresión es que usted ha elegido el club adecuado en el momento adecuado para su progresión...

- Yo también lo creo. Ni siquiera hablo de la hermosa ciudad y la calidad de vida que hay aquí. Sevilla solía reclutar jugadores franceses, que me ayudaron en muchas cosas importantes cuando llegué. Además de eso, me uní a un campeonato que me encaja bien. En España, hay un juego que pone de manifiesto mis cualidades y que enmascara un poco más mis defectos. No estaba listo, en este punto particular de mi carrera, para ir a Inglaterra, donde el fútbol es diferente.

- ¿Ha pensado ya en la selección francesa?

- Francamente, todavía me parece prematuro. Hay jugadores con más experiencia y otros jóvenes, como Umtiti y Kimpembe. Pero tengo altas aspiraciones y seguiré subiendo los peldaños para tener la oportunidad, un día quizás, de ser llamado por la selección 'A'. Y, en cualquier caso, ya no tengo la edad para jugar con la 'Espoirs' (la sub 21 gala).