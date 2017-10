ESTADIO Deportivo, reconocido por el Sevilla por su compromiso con el deporte sevillano

El Sevilla Fútbol Club ha entregado en el día de hoy los Premios Periodísticos José Antonio Blázquez y Ruesga Bono en los que ESTADIO Deportivo ha sido reconocido por su labor y compromiso con el deporte sevillano desde 1996, año de su creación, recogiendo el Premio Especial José Antonio Blázquez nuestro director Joaquín Adorna.

Además de este premio especial concedido a ED, también ha sido galardonado con el primer premio el periodista Rubén Uría por su artículo 'Ya caerá el Sevilla...', publicado en Eurosport.es. Los periodistas de El Correo de Andalucía Diego Manuel Díaz Salado y Antonio Viola han sido reconocidos con el segundo premio por sus respectivos trabajos sobre los orígenes del Sevilla.

El Premio de Fotoperiodismo Manuel Ruesga Bono ha sido para José Javier Comas, de ABC Sevilla, por su fotografía titulada 'Albero'. Y por último, el Premio Especial de Fotoperiodismo fue a parar a manos de José Luis Roca por su conocida foto de Antonio Puerta besando su puño tras el gol al Schalke 04.

El presidente del Sevilla José Castro ha tenido unas palabras de reconocimiento para los premiados:

Un nuevo año nos damos cita en los Premios Blázquez y Ruesga Bono en un acto en el que el Sevilla FC pretende reconocer la labor de los medios de comunicación, así como distinguir los mejores trabajos publicados relacionados con nuestro club. Por eso en primer lugar quiero felicitar a todos los hoy premiados. El Sevilla FC tiene claro que los medios de comunicación más allá de necesarios, son imprescindibles para el fútbol. Imprescindibles, porque son los medios los que dan realce y popularidad a lo que todos conocemos como deporte rey. Ya saben, de nada sirve lograr grandes victorias si no tenemos quien las cuente.

Pero además, en el Sevilla FC entendemos que los medios son imprescindibles porque critican y exigen, porque no se quedan con el análisis simple del resultado, bueno o malo, sino que van más allဠY piden más, siempre piden más. Y eso, lejos de ser negativo, es el mejor camino para dar pasos hacia adelante. En nuestro caso, los medios condicionan nuestro entorno y lo hacen más exigente, más inconformista€ Los medios nos elevan el listón y nosotros dentro de lo razonable aceptamos esa exigencia y nos obligamos a estar a la altura. Una parte de la responsabilidad de todos nuestros éxitos recientes la tiene la prensa sevillana, de eso no cabe duda. Por todo ello un año más lo primero que quiero hacer es deciros a todos los periodistas aquí presentes gracias. Gracias en mayúsculas, porque vuestro análisis, muchas veces no exento de colmillo, y vuestra crítica nos alimentan. Porque vuestros diagnósticos, más ácidos o menos ácidos, los recogemos internamente desde la autocrítica y las ganas de seguir aprendiendo y mejorando.

Quiero felicitar a todos los premiados. A Díaz Salado y Viola por divulgar con buen tratamiento nuestros orígenes, a José Luis Roca por una foto que ya es un icono para todo el Sevillismo, a José Javier Comas por esa instantánea fulgurante de nuestro tercer anillo y a Estadio Deportivo por estar siempre con el deporte sevillano y ser en muchas ocasiones la voz de nuestras reivindicaciones cuando nos sentimos maltratados€

Y finalmente felicitar a Rubén Uría por tener el arrojo para exponer con detalle y crudeza cuál es la triste realidad del fútbol de nuestro país, donde los clubes como el Sevilla parece que tenemos que pedir perdón por intentar estar arriba y soñar con grandes gestas deportivas. No vamos a caer porque lo conseguido ya está ahí, pero ya pensamos en lo que queremos conseguir. Y, que quede claro, nosotros ni vamos a pedir perdón ni vamos a dejar de soñar con lograr los mayores logros deportivos posibles.