Muriel, tras la senda de Messi

Dice Óscar Arias, director deportivo del Sevilla Fútbol Club, que no le obsesionan los goles del colombiano Luis Muriel esta temporada, por quien el pasado verano se pagó algo más de 20 millones (bonus incluidos) convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia de la entidad nervionense. Una fuerte inversión que ha sido muy discutida en este inicio de campaña, a no tratarse el cafetero de ese 'killer' del área que todo el mundo quería ver sobre el césped del Sánchez-Pizjuán.

"Después de tanto seguimiento entendimos que un futbolista así podría desarrollar su rendimiento y que en España podía explotar sus cualidades. Tiene las condiciones, pero no estamos obsesionados con sus goles", explicaba Arias, quien resalta que el ex de la Sampdoria es un futbolista muy potente y con una proyección enorme por delante que, de desarrollarse en Nervión como la dirección deportiva sevillista entiende, se convertirá, además, en un futuro negocio que resultará bastante beneficioso para los intereses económicos del club.

Y no le falta razón a Arias, pues Muriel ha demostrado en este inicio de temporada que tiene que pulir todavía su definición de cara a portería, a la vez que también ha puesto de manifiesto que necesita muy poco para generar una acción de peligro y, con sus arrancadas, ponerse de gol. Una sensación que respaldan las estadísticas facilitadas por LaLiga, en las que se pone de manifiesto que el sevillista es uno de los futbolistas de Primera división que más veces le ha pegado a puerta en este inicio de temporada. Concretamente, es el tercero, con nueve tiros entre los tres palos. Unos registros que sólo superan el azulgrana Leo Messi, quien marca la estela en LaLiga de todo lo que supone el fútbol ofensivo en España, y el punta del Deportivo Florin Andone, quien acumula un lanzamiento más que el sevillista, diez.

Con Leo Messi a otro nivel (25 lanzamientos a puerta y once goles), Muriel es el único de los 'mortales' que consigue seguir la estela del azulgrana, con el respeto de Andone, quien, pese a gozar de un lanzamiento a puerta más que el sevillista, carece de la eficacia de éste. Y es que el rumano suma el mismo número de tantos que Muriel: dos. Un trabajo que, además, el colombiano ha desarrollado en bastante menos tiempo sobre el campo: 364 minutos frente a los 458' del delantero del Depor.



El Sevilla, 'ofensivo'

Participa Luis Muriel, además, en que los de Nervión sean uno de los clubes más ofensivos de Primera división, a pesar de que las sensaciones en este inicio de temporada no sean del todo las esperadas. Y no es sólo cuestión de puntos en el casillero, sino también de estadísticas. A la vez que Eduardo Berizzo ha hecho crecer al equipo desde abajo, otorgándole una seguridad que es evidente y que mantiene a los de Nervión como uno de los cuadros que menos goles encaja, también ha conseguido dotarlo de pegada arriba, aunque el equilibrio, es cierto, no es el deseado aún.

Tanto es así, que el Sevilla Fútbol Club es el cuarto equipo de Primera división que más le ha pegado a puerta en estas siete jornadas disputadas, en las que ha sumado 16 puntos de 21 posibles, habiendo pinchado sólo en el Wanda Metropolitano, ante el Atlético de Madrid, por dos goles a cero. 35 disparos a portería (9 de ellos de Muriel), los mismos que Deportivo, Valencia y Athletic Club, que sólo superan los dos grandes (53 el Real Madrid y 52 el Barcelona) y la Real Sociedad (39). En definitiva, un Luis Muriel con mucho potencial que dar en España y que quiere ir creciendo a la par que el Sevilla.