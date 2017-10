Nolito y su inglés: "My name is Jesús"

El paso de el programa El Transistor de Onda Cero por Sevilla dio para mucho. También para que se contaran anécdotas de diferente índole.

Una de las más graciosas tuvo a Jesús Navas como narrador y a su compañero Nolito como coprotagonista. Ambos militaron juntos la temporada pasada en el Manchester City y también compartieron profesor de inglés. "Llegamos el primer día de Nolito y me dice el profesor, 'venga Jesús, tú que tienes algo más de nivel porque llevas más tiempo di algo', y dije: 'My name is Jesús', y dijo después Nolito: 'My name is Jesús' (risas). No le cambió ni el nombre".

Por su parte, Nolito admitió que duró apenas dos meses dando clases, que no aprendió mucho y que con el profesor terminaba hablando más de fútbol que en inglés.