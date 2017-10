Berge y el interés del Sevilla: "Tengo un ojo extra en España"

La noticia de esta semana de ESTADIO Deportivo en la que se anuncia un nuevo intento del Sevilla por Sander Berge (Genk) en el próximo mercado invernal es uno de los temas de conversación en la concentración de la selección de Noruega. El centrocampista de 19 años ha concedido una entrevista al medio nórdico VG en la que ha hablado sobre ese interés. "Es algo halagador. Los clubes españoles no han estado siempre muy atentos a los jugadores noruegos o escandinavos. Dinamarca y Suecia tienen algunos jugadores en LaLiga, pero no son muchos. Veo mucho fútbol, pero tengo un ojo extra en España", explica el centrocampista, a quien le agradaría dar ya el siguiente paso en su carrera.

Berge ha quemado etapas muy rápido y no quiere detenerse: "Ha sido muy rápido. Tuve unproblema de menisco en el Valerenga a finales del año pasado, pero seguimos trabajando para olvidarlo. Fue una buena idea ir al Genk en enero y, de repente, verte jugando unos cuartos de final de la Europa League y unirte a la selección. Así que ha sido muy rápido. Pero es divertido haber tenido una curva tan pronuniciada de desarrollo", sostiene con naturalidad.

El centrocampista prefiere no pensar mucho en el futuro: "Estoy bien y me lo tomo con calma. No pienso mucho en ello, aunque lo llevo dentro y lo tomo como una propulsión extra para el trabajo diario sin que sea algo en lo que me centro demasiado. Tengo un buen ambiente aquí en la selección y en el Genk. También en mi familia, que siempre se ha preocupado de que tenga la cabeza en su sitio para estar en el sitio adecuado en el momento adecuado".

Un físico privilegiado

Berge destaca, entre otras cosas, por su físico. Mueve con agilidad sus 188 centímetros y este verano sorprendió en el Genk por sus marcas en algunas pruebas. Por ejemplo, fue de los más rápidos en un sprint de 40 metros, completados en 4,669: "Tengo buenos genes de papá y mamá. Tengo que ser sincero. Además, he entrenado mucho desde joven y he podido desarrollar ese potencial. No me fijo tanto en los test, aunque es divertido poder medir cómo de bueno eres en este tipo de pruebas".

VG también habla con el fisio de Noruega, Thomas Odegaard, quien define los test de Berge como "muy inusuales" por positivos. "Los resultados son impresionanes. Y cuando te das cuenta de que hablas de un chico de 19 años, es muy, muy fuerte".