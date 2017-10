La portería del Sevilla se siente segura

¿Recuerdan aquellos anuncios televisivos de una compañía de seguros en los que el cancerbero español Iker Casillas aparecía gritando ese estridente eslogan de "Me siento seguro"? -Sí, yo tampoco habría podido evitar leerlo sin entonar la cancioncilla-. Pues así, precisamente así, es como se siente la portería sevillista en este inicio de temporada, con Eduardo Berizzo al frente de la nave blanquirroja. Y no es para menos, pues siendo el Sevilla el segundo equipo de LaLiga que menos goles ha encajado, tres, al igual que el Leganés, y uno más que el Barcelona, a la sobriedad defensiva de los de Nervión en este prólogo se le ha sumado también la seguridad bajo palos, la cual no sólo no se ha visto mermada por el juego de las rotaciones que ha impuesto el 'Toto' bajo palos, sino todo lo contrario: ¡la ha potenciado! Y es que tanto Sergio Rico como David Soria han echado el cerrojo en la competición doméstica en estas siete primeras jornadas disputadas, habiendo detenido el 84,2% de los tiros recibidos por los de Nervión; unos registros que están muy por encima de la media de LaLiga (68,9%) y que ponen de manifiesto el buen trabajo que se viene haciendo en la portería sevillista a lo largo de los últimos años. De hecho, sendos arqueros colocan el arco blanquirrojo como el tercero más seguro de Primera división, por encima del defendido por Oblak (At. Madrid, 82,6%), entre muchos otros.

Los únicos arqueros que mejoran (levemente) los registros de Rico y Soria, lógicamente, son los de los dos clubes que, como el Sevilla, menos goles han encajado hasta la fecha. O lo que es lo mismo, Ter-Stegen, del Barcelona (85,7%) y Cuéllar, del Leganés (85%), según @FutbolAvanzado. Es decir, que da lo mismo que sea Rico o Soria el que defienda la portería ante el Athletic Club, pues, sea quien sea el que designe el 'Toto', los sevillistas podrán emular a Iker y gritar... 'Me siento seguro'.