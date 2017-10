Nolito: "Hay que ser persona porque en unos años no habrá ni fotos ni autógrafos"

El delantero del Sevilla Manuel Agudo 'Nolito' destacó la importancia de "ser persona" porque, desde la experiencia de una infancia sacrificada y de una carrera desde abajo, es consciente de lo efímero de las glorias del fútbol y de que "en unos años no habrá fotos ni autógrafos".

Nolito repasó en la televisión del club su trayectoria y evocó la importancia que ha tenido en ella la figura y las enseñanzas de su abuelo, quien le seguía "a todas partes" y "era muy exigente" con él, ya que "a lo mejor" metía tres goles "y él se enfadaba porque creía que debería haber metido seis".

"Éramos como el perro y el gato, pero siempre me enseñaba cosas buenas. Mi abuelo tiene once hijos y yo me crié con mis tíos, y hay que reconocer que yo era el niño consentido. Fue el único que apostó por mí al 100% desde el principio", recordó el punta de Sanlúcar de Barrameda.

El delantero recordó que, aunque fue "un niño travieso", siempre obedecía a su abuelo, "le hacía caso de lo que él me decía y, conforme crecía, era más obediente aún" y no fue "nada rebelde", por lo que, cuando dijo que no quería ir al colegio, le dijeron que no iba a estar sin hacer nada.

"De broma le pregunté al carnicero si necesitaba a alguien y resultó que sí. Estuve trabajando varios meses en la carnicería haciendo albóndigas, pinchitos y demás", comentó el delantero sanluqueño, quien por todas estas vicisitudes valora aún más la situación que le ha deparado su ya extensa carrera.

Por ello, señaló siempre ha tenido los pies en el suelo y que es consciente de que la carrera de un futbolista "es una etapa de quince o veinte años, es algo temporal" de la que quiere disfrutar "al máximo" porque le "apasiona", aunque "dentro de unos años, no habrá autógrafos ni fotos, quedará sólo la persona" y, por eso, intenta "siempre ser siempre agradable con los aficionados".

Se refirió también Nolito al buen ambiente del grupo que comanda el argentino Eduardo Berizzo y consideró que éste es "uno de los secretos del éxito de este equipo" porque "eso se traslada al campo" y, más allá de la competencia y de que todos quieran jugar, "es fundamental" la buena sintonía entre todos.