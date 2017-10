Ben Yedder renunciaría al Mundial por su deseo de jugar con Francia

Cuando Wissam Ben Yedder fichó por el Sevilla, su exentrenador en el Toulouse, Pascal Dupraz, señaló a ESTADIO que el hecho de que Ben Yedder no hubiera sido llamado por Francia era una de las mayores injusticias del fútbol galo. El delantero nervionense sigue sin ser citado por Deschamps -ante la competencia es prácticamente imposible que vaya al Mundial- pero eso no quiere decir que haya tirado la toalla para acudir a la llamada 'bleu' en un futuro. Ni siquiera la tentación de poder jugar un Mundial ha cambiado esa determinación.

Ben Yedder es nacido en Francia (Sarcelles) y ha jugado tres partidos con la sub 21 gala. Pero el punta tiene también la nacionalidad tunecina y al no haber debutado con la absoluta podría jugar con la selección africana. El próximo 6 de noviembre Túnez puede conseguir billete para la cita de Rusia de 2018. Le basta un empate ante Libia, última clasificada de su grupo para lograrlo e incluso perdiendo podría estar en Rusia. El seleccionador siempre ha mantenido la puerta abierta al delantero del Sevilla, que podría encontrarse ante su gran oportunidad de disputar una cita mundialista.

Sin embargo, desde el entorno del futbolista señalan que no es una opción que esté contemplada a día de hoy. Ben Yedder intentará anotar el máximo número de goles posible con el Sevilla para llamar la atención de Deschamps y, si no, seguirá trabajando para perseguir su sueño. "El sueño de jugar con la selección francesa hace que me levante cada mañana", ha llegado a confesar el futbolista.

N'Zonzi y la República Democrática del Congo

La plaza que ahora mismo tiene Túnez para el Mundial se la puede quitar la República Democrática del Congo, que necesita ganar y que los tunecinos pierdan para clasificarse. El combinado congoleño también ha hecho guiños a N'Zonzi para ir con ellos, pero hasta ahora el nervionense ha hecho oídos sordos. La opción de jugar el Mundial podría hacerle cambiar de planes, aunque el centrocampista siempre ha defendido que su idea es jugar con Francia.