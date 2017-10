Correa y el "sueño" del Mundial: "Voy a ir a por ello"

Joaquín Correa ha celebrado la clasificación de Argentina para el Mundial de Rusia como un argentino más. El internacional del Sevilla, que en esta ocasión no ha sido citado por Jorge Sampaoli, ha mostrado su satisfacción y se marca también como objetivo el poder acudir a la cita mundialista. "Estamos muy contentos todos los chicos. Al ser parte del proceso yo personalmente también lo estoy, porque se sufrió mucho y al final se pudo lograr el objetivo. Sería muy raro no ver a Argentina en el Mundial, con Messi encabezando a todos. Para mí es un objetivo o mejor dicho un sueño desde chico y voy a ir a por ello", ha dicho el 'Tucu' en SFC Radio.

En cuanto a LaLiga, que vuelve ya este fin de semana con el Athletic Club como rival, el argentino ha comentado: "Sería muy importante conseguir los tres puntos en una cancha muy difícil, en la que hace mucho que no se nos da. Con esta mentalidad, humildad y sacrificio se puede conseguir. Estamos bien, se entrena al 200% y eso te hace mejorar y competir. Uno siempre quiere jugar, pero hay muchos compañeros que también hacen las cosas bien y estamos todos metidos".

No solo el Athletic Club está en el horizonte, después llega el Spartak de Moscú, el Valencia y el Cartagena, todos fuera de casa: "Ahora tenemos tres partidos muy exigentes en los que no tendremos ese plus que nos da la afición, pero hay que tratar de ganar para no perder el pulso arriba. Habrá que estar bien y concentrados para poder luchar ahí hasta el final".

Por último, el sevillista ha analizado estos días sin competición antes de volver a los partidos: "Nos hizo bien el descanso porque veníamos de muchos partidos seguidos. Estamos haciendo una buena temporada y ahora toca pensar en el partido tan difícil que nos viene. Hay jugadores muy ambiciosos desde hace tiempo en este club y seguimos en la misma línea, dando si se puede un poco más".