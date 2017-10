Athletic-Sevilla F.C.: Una ´Catedral´ para consagrar.

Los números son sencillamente incuestionables. Once partidos oficiales y una sola derrota, líder en su grupo de Champions y segundo en LaLiga. Sin embargo, flota en el ambiente la sensación de que el nuevo Sevilla de Berizzo aún no ha respondido a las expectativas. Principalmente, porque su fútbol no enamora. Aunque las penas con pan...

Con el granero lleno, por tanto, ha llegado el momento de dar un golpe en la mesa. Y qué mejor lugar que la 'Catedral' para consagrar el proyecto y convencer a los escépticos.

San Mamés, éste o el anterior, se presenta como un escenario históricamente complicado que se resiste desde hace ocho años. Ha llovido mucho desde que un gol de Navas contribuía a un rotundo 0-4, allá por 2009, y siete derrotas seguidas en Bilbao se antojan demasiadas para un Sevilla acostumbrado a vivir en las alturas en todo este tiempo.

Tampoco Berizzo sabe lo que es ganarle al Athletic como técnico. Dos rachas adversas que se convierten en acicate para intentar dar el zarpazo a unos ´leones´ que, además, llegan en horas bajas, tras seis partidos sin vencer.

La ocasión parece propicia. Pero la semana se presenta intensa, con tres exigentes partidos a domicilio en la que aguardan el Spartak, el martes, y el Valencia, el próximo sábado. Por ello, el 'Toto' ha dejado en Sevilla a Banega, su pieza más determinante y por ende más difícil de sustituir, y a Mercado, ambos con sólo un entrenamiento en sus piernas tras un largo viaje de vuelta con el pase al Mundial en la maleta.

Corchia, por tanto, tendrá su oportunidad en el flanco diestro de una zaga muy definida por las ausencias de los lesionados Carriço y Pareja, que dejan a Kjaer y Lenglet como únicos centrales sanos, a la espera de citas más livianas para experimentar con los relevos que deberán darles descanso.

Sí hay más variantes en la medular, a la que regresará N'Zonzi y donde debe mantenerse el 'Mudo', por delante de Ganso en las actuales preferencias del técnico. A ser el tercer elemento aspiran Krohn-Dehli y Pizarro, con más opciones para el argentino por aquello de buscar centímetros para contrarrestar el juego aéreo de los rojiblancos, uno de los grandes temores de un Berizzo que sí se ha llevado a Muriel, aunque siguiendo su lógica será Ben Yedder quien ocupe la punta de lanza.

Enfrente, Ziganda busca alejar los fantasmas tras sumar un punto de los últimos doce, aunque prevé pocos cambios en su once, con la duda de Iturraspe o San José en el medio para intentar hacerse fuertes en su 'Catedral'.



- Alineaciones probables:

Athletic: Kepa; Lekue, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga; San José, Vesga; Williams, Raúl García, Córdoba; y Aduriz.

Sevilla F.C.: Sergio Rico; Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, N'Zonzi, Franco Vázquez; Jesús Navas, Correa; y Ben Yedder.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Galicia).

Campo: San Mamés, 13:00 horas (beIN LaLiga).