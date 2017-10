Lenget: "Desde los 17 años quise venir al Sevilla"

Clement Lenglet ha comenzado la temporada con el Sevilla constatando que tiene la confianza del Toto Berizzo. De hecho, ha sido su central más utilizado, teniendo en cuenta que el técnico argentino está rotando bastante a sus jugadores para dosificarlos de cara a la exigente temporada que les espera. Ahora, con las respectivas lesiones de Carriço y Pareja, su participación será casi obligatoria, algo para lo que asegura estar preparado. "Si juego muchos partidos es porque el míster tiene confianza en mi juego. Tener 22 años, jugar en el Sevilla FC y que las cosas están saliendo bien es para estar contento", aseguró el jugador en el programa A Balón Parado, de SFC TV, donde, repasó aspectos más íntimos de su día a día y recordó cómo se fraguó su fichaje por el Sevilla. "Monchi habló con mis padres cuando yo tenía 17 años, ahora tengo 22. Mis padres vinieron a Sevilla, les pareció increíble la ciudad y fueron a la ciudad deportiva. Desde que tenía esa edad quise venir, pero mi equipo no quería y cuando me llamaron para firmar en enero, cumplí mi sueño, algo con lo que soñaba desde los 17 años".

Ahora, con su sueño hecho realidad, Lenglet se siente "aclimatado" y "feliz". En Sevilla comparte casa con su hermano, que ha fichado por el Sevilla C, tras la invitación de Óscar Arias a que probase en alguno de los equipos de la cantera.

Entre las curiosidades que contó durante el programa, destacó el relato de cuando marcó su primer gol.

"No sabía que lo había marcado yo, pensaba que había sido Nolito. Me enteré cuando terminó el partido porque mis padres me habían escrito al móvil felicitándome por mi primer gol con el Sevilla".

En cuanto a Berizzo, destacó que "tiene mucha experiencia" y que le "da muchas instrucciones" para mejorar como central.

"Vienen dos partidos importantísimos"

El calendario para el Sevilla en las próximas semanas se recrudece. Al importante choque de este mediodía en San Mamés le seguirá en unos días el de Champions ante el Spartak de Moscú, encuentros que en opinión de Clement Lenglet, son fundamentales para las aspiraciones del equipo nervionense. "Son dos partidos importantísimos, porque si queremos estar arriba hay que pensar que muchos encuentros son fuera de casa y ahí también hay que ganar. Luego viene la Champions y es fundamental para seguir adelante en la competición. Queremos estar lo más arriba posible al final; el año pasado terminamos en la cuarta plaza y me gustaría hacer más. En Champions, estar en cuartos porque sería histórico para el club y yo quiero entrar en la historiad".