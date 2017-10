Llorente: "¿El Real Madrid? He tenido al suerte de jugar en el Athletic y la Juventus"

Mientras que Sevilla y Athletic Club se miden este sábado en San Mamés, Fernando Llorente, quien militó en ambos conjuntos y hoy día lo hace en el Tottenham, tras haber jugado la pasada temporada en el Swansea, se ha referido al encuentro que disputará frente al Real Madrid en la Champions; un equipo, el merengue, al que le habría encantado defender.

"A cualquier jugador le encantaría jugar en los mejores equipos del mundo. Yo he tenido la suerte de jugar en el Athletic y en la Juventus", resaltó en 'El Larguero' de la cadena SER el delantero, quien, parece no guarda un grato recuerdo de su etapa en Nervión.

Un Sevilla con el que participó en 36 encuentros, sumando siete goles y jugando un rol bastante secundario que no se correspondió para nada con el esfuerzo económico que el club hizo para contratarlo, de ahí que al verano próximo decidiera cambiar de aires. De ahí que, en parte, no parezca extraño que el riojano no califique su estancia en el Sevilla como una suerte.