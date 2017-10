1-0. Kepa y Vesga lideran una victoria balsámica del Athletic

Bilbao, 14 oct (EFE).- Kepa Arrizabalaga, con decisivas intervenciones, y Mikel Vesga, marcando el gol que ha decantado el partido, han liderado una balsámica victoria liguera del Athletic ante el Sevilla en San Mamés, un 1-0 que ha cerrado una mala racha de seis partidos sin ganar del equipo bilbaíno.

Ha sido un choque emocionante, con los dos equipos entregados al máximo y con el público de La Catedral implicado en apoyar a su equipo quizás como no se esperaba por la hora del encuentro y el tremendo calor que hacía en Bilbao.

Gozaron de sus ocasiones los de Eduardo 'Toto' Berizzo, pero Kepa estuvo espléndido, y Vesga dio el triunfo a los de José Ángel 'Cuco' Ziganda marcando con un sutil toque por encima de Sergio Rico, con Aritz Aduriz acompañando la entrada del balón entre los tres palos, en una jugada de saque de banda iniciada por Raúl García.

Kepa fue clave en dos jugadas anteriores. Primero, un mano a mano ante Wissam Ben Yedder en el que impuso su intuición y sus reflejos, y, un poco más tarde, sacando en el primer palo un disparo ajustado de Lionel Carole.

Este resultado, a la espera de que se complete esta octava jornada de Liga, devuelve al Athletic a la primera mitad de la tabla clasificatoria y pone en peligro la continuidad del Sevilla en puestos de Liga de Campeones.

Con Williams y Nolito en el banquillo, arrancó mejor el Athletic, que buscaba las entradas de Lekue por la banda derecha, apoyándose en Susaeta y Raúl García, que caían también por ese lado.

Aunque la primera acción peligrosa llegó en el área local, un remate cayéndose de Lenglet a centro a balón parado.

Continuaron mejor los locales, entre los que Aduriz pidió dos penaltis y se ganó una amarilla por protestar el primero, una mano de Carole en el área pequeña en el minuto 13 que el árbitro entendió involuntaria por llegarle el balón en un despeje Sergio Rico.

En el segundo, ya a la media hora, el ariete internacional se quejó de un agarrón de Lenglet en un remate que se le marchó fuera, apurado por el central francés.

Fue mejorando el Sevilla, aun a pesar de perder por lesión a N'Zonzi pasados los primeros quince minutos.

Poco antes de la media hora, los de Berizzo fueron haciéndose con el control del juego y llegando con asiduidad y peligro hacia Kepa, quien evitó el 0-1 con dos acciones de mucho mérito. Antológica la primera imponiéndose claramente a Ben Yedder en un claro mano a mano ante el delantero visitante. En la segunda, sacó una buena mano en el primer palo a disparo de Carole.

Cuando el Athletic parecía llegar feliz al descanso con el 0-0 después de que Kepa salvase los muebles, Vesga encontró el 1-0 con un sutil toque por encima del portero en una jugada embarullada en el área pequeña tras saque de banda iniciada por Raúl García.

La segunda parte también empezó con los leones pidiendo una nuevo penalti, por una posible mano de Corchia a remate de Raúl García.

Un remate de Aduriz, no demasiado peligroso, precedió a una oportunidad del Sevilla casi calcada al gol del Athletic. Aunque en esa ocasión, en vez de Aduriz acompañando la caída del balón, estaba Balenziaga bajo palos para despejar por encima del larguero.

No llegó el 1-1 y tampoco el 2-0 en otra acción propicia, un centro de Susaeta que tocó en el segundo palo Raúl para Vesga, que remató casi sin ángulo al palo.

Se paró un tanto el partido hasta que se volvió a animar al final, con un intento de vaselina de Ben Yedder a las manos de Kepa, un rechace de Rico, a centro de Lekue, que a punto estuvo de aprovechar Aduriz, y una contra final de cuatro contra dos en la que Unai Núñez fue de área a área para terminar con un disparo que bloqueó un defensa visitante.

Antes de que se fuesen todos a vestuarios, y ya con el partido finalizado, una pequeña tangana al borde del área bilbaína que derivó en amonestaciones para Kepa, Laporte y Muriel.

- Ficha técnica:

1 - Athletic: Kepa; Lekue, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga; San José, Vesga; Susaeta (Sabin Merino, m.90), Raúl García (Williams, m.70), Córdoba (Iturraspe, m.83); y Aduriz.

0 - Sevilla: Sergio Rico; Corchia, Kjaer, Lenglet, Carole; Pizarro, N'Zonzi (Krohn Dehli, m.21), Franco Vázquez; Navas (Corchia, m.60), Correa (Muriel, m.77)y Ben Yedder.

Gol: 1-0, m.40: Vesga.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Galicia). Expulsó a un miembro del banquillo visitante, en el minuto 85. Además, mostró tarjeta amarilla a locales Aduriz (m.13), Córdoba (m.33), Unai Núñez (m.37), Vesga (m.85), Kepa y Laporte, ambos con el partido ya finalizado; y a los visitantes Lenglet (m.53), Correa (m.68), Franco Vázquez (m.79) y Muriel, este también con el partido acabado.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander, disputado en San Mamés ante 40.197 espectadores, según datos del club bilbaíno. Entre ellos, unos 700 seguidores visitantes. Los jugadores del Athletic salieron con camisetas de apoyo a Iker Muniain, lesionado de gravedad en el último partido jugado en San Mamés.