Su agente: "La prioridad de Arana es el Sevilla"

El Sevilla va muy en serio a por Guilherme Arana y estos días intensifica las negociaciones para cerrar la incorporación del lateral izquierdo brasileño. Su nombre ya figuraba entre los elegidos el pasado verano, pero su equipo, el Corinthians se mostró inflexible. Ahora negocia, aunque los nervionenses tendrán que subir la propuesta de 12 millones de euros realizada durante la anterior ventana de transferencias.

Sí cuenta el Sevilla con el favor del futbolista, encantado con la idea de recalar en el pentacampeón de la Europa League. Así lo refleja su agente, y dueño de una parte de sus derechos económicos, Fernando García en conversación con ESTADIO Deportivo. "El Sevilla sería óptimo. Es un gran club y una ciudad maravillosa. Estamos en conversaciones con el Sevilla", confiesa el empresario, quien no oculta la negociación y recalca que los blanquirrojos son los mejor colocados: "¿El Atlético de Madrid ? En este momento nuestra prioridad es el Sevilla, estamos más alineados".

La llegada de Arana a Sevilla está condicionada, como es lógico, a un acuerdo entre clubes, algo que aún no se ha cerrado. "Por ahora no existe ningún acuerdo entre clubes. El Corinthians está en un momento importante del campeonato brasileiro y Arana en este momento está enfocado atrapar el objetivo con el el equipo", indica García, que no se pronuncia con las cantidades: "¿15 millones? Discúlpeme, no hablo de valores. Eso es una cosa entre clubes".

Fijo y variables para acercarse a lo que quiere el Corinthians

El Sevilla trata de abaratar en lo posible el traspaso del futbolista de 20 años -y con una enorme proyección-, pero la competencia que existe por el lateral zurdo hace que Corinthians se sienta fuerte en la negociación. Los nervionenses ofertarán un fijo importante y unas variables con las que se acercarían a esos 15 kilos que los brasileños ya rechazaron en verano de la Roma porque entonces no querían vender.

Otro asunto por resolver es el encaje de Guilherme en el plantel sevillista. Ahora mismo las 25 fichas están ocupadas y tendría que salir un futbolista para hacerle sitio. Además, Berizzo cuenta con dos laterales zurdos como son Carole -cedido hasta final de temporada- y están ocupadas las tres plazas de extracomunitarios, si bien es cierto que Montoya se encuentra en trámites para tener la doble nacionalidad al tener familiares españoles.