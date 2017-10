Nasri: "En fases de mi carrera no fui suficientemente profesional"

Samir Nasri siempre da jugosos titulares en las entrevistas que concede. Últimamente está hablando mucho el ex del Sevilla, cuyo paso por Nervión estuvo marcado por su buen arranque y por los escándalos que se sucedieron en la segunda parte de la temporada y que provocaron un gran bajón de rendimiento.

El futbolista marsellés ha reconocido que podría haber tenido una carrera más productiva. "Podría haber sido mejor jugador, en ciertas fases de mi carrera no fui lo suficientemente profesional. No digo en los partidos o entrenamientos, ahí siempre estuve bien. Pero tal vez mi estilo de vida personal no ha sido correcto y por eso nunca di el salto al siguiente nivel. Tengo el talento necesario, de eso no tengo dudas", ha dicho en Canal + Francia.

El futbolista también ha hablado de un hecho que le cambió su forma de ver la vida: "Durante mi último año en Marsella estuve 12 días en el hospital con meningitis y vi la cara real de la gente. Vi a aquellos que estaban cuando todo iba bien, que era el pequeño príncipe de Marsella y me convertí en internacional. La gente estaba conmigo, pero estuve cerca de morir y nadie estuvo allí. Me di cuenta cómo eran las cosas de verdad".

Otro tema recurrente en sus entrevistas es el de su traspaso al City. "Cuando salí del Arsenal para ir al City gané mucho dinero y el traspaso fue también caro. Y me llamaron mercenario. Cuando soy yo, soy un mercenario, pero cuando es otro jugador, no lo es", ha señalado. "Empecé a darme cuenta de cómo eran las cosas y cambié. Decidí convertirme en lo que soy hoy. Franco, sin filtros, diciendo las cosas como las veo. Si te gusta, perfecto, si no, no pasa nada", añade.

Ahora en Turquía vive días algo más relajados: "He jugado 13 temporadas al máximo nivel. Pero también necesitaba cortar con todo e irme a otro sitio".