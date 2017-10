Ben Yedder: "¿El Balón de Oro? No me pongo límites"

Wissam Ben Yedder siempre ha sido muy ambicioso. Una de sus máximas es que aspirando sólo aspirando a lo máximo puedes acercarte a las cotas más altas. Aunque reconoce sus limitaciones, no será él quien se baje el listón. "¿El Balón de Oro? Evidentemente ahora mismo están jugadores como Messi y Cristiano, luego viene Neymar... pero yo no me pongo ningún límite. Si les puedo superar, mejor. Mi deseo es estar entre los mejores de Europa", ha dicho en Canal Football Club.

Otro de los sueños de Ben Yedder es jugar el Mundial. De momento no ha debutado con la absoluta, pese a que antes de la última lista de Deschamps anotó un 'hat-trick' contra el Maribor. "Quiero jugar con Francia ¿A quién no le gustaría disputar una Copa del Mundo? Que no me convocara la última vez no fue una decepción, fue un estímulo para seguir trabajando aún más", señala.

Ben Yedder también tendría la oportunidad de jugar el Mundial con Túnez, pero como confirmó su entorno a ED, esa idea ahora mismo no está en su cabeza.