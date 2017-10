Berizzo: "El plan es salir a atacar y marcar"

No quiere Eduardo Berizzo que su equipo tenga dos caras, aunque es cierto que hasta ahora no ha conseguido sacarle brillo al plantel que tiene. Su ideario es el que es y no va a cambiarlo. Le falta encontrar la fórmula para plasmar sobre el terreno de juego lo que dice en sala de prensa y lo que ha hecho en sus equipos anteriores. Hoy ha vuelto a insistir en que el plan en Moscú será buscar la portería contraria. "Siempre me preocupa más mi equipo que el rival. El plan pasa por nosotros y el de mañana será un partido de usar el balón con mucho criterio, encontrando movimiento y seguridad en el pase. El rival suele esperar y sale a la contra a mucha velocidad", ha subrayado.

El preparador argentino ya se ha hecho una idea de lo que puede esperar del choque. "El rival me preocupa en su totalidad. Sus dos atacantes son rápidos, tienen un muy buen uno contra uno, sobre todo a la contra, y su medio del campo es bueno. Hay que tener cuidado cuando estemos atacando para no perder la pelota y no permitir que ellos encuentren a sus delanteros. Sus habilitadores son gente precisa".

Espera Berizzo conseguir el triunfo para dejar la clasificación cerrada a falta de certificarla en el Sánchez-Pizjuán: "Sacar puntos fuera nos llevará al partido de vuelta de una mejor manera. El plan es salir a atacar, salir a marcar, no somos un equipo que use la defensa como arma, somos un equipo de posesión de balón e ir hacia adelante. Nos vamos a enfrentar a un rival duro. No ganó con el Maribor, pero tampoco perdió con el Liverpool".

No tiene dudas el ex del Celta de que la tarea mañana será dura. "Desconfío de las mismas cosas y confío en las mismas cosas que en Liverpool. Eso quiere decir que respetamos a todos los rivales. En una competición como ésta hay que cometer cero errores y ser muy sólidos. No hay tanta diferencia entre los rivales. Es un rival directo, así que cuando tengamos la posibilidad de hacer daño hay que hacerlo con mucha certeza. Tanto lo que suceda mañana como en el regreso a Sevilla para nosotros será fundamental. Hemos visto a todos los partidos que ha jugado el Spartak, inclusos los de su liga. Nosotros somos un equipo de posesión, similar a lo que quiso hacer el Liverpool aquí. Imagino un partido más similar al Spartak-Liverpool que el Spartak-Maribor", ha explicado.

Berizzo espera que tanto Banega como Kjaer puedan participar en el choque: "Soy optimista y esperemos que el entrenamiento de hoy confirme mi optimismo. Ojalá puedan ser de la partida".

Y no podía faltar la pregunta acerca de las rotaciones que tanto están dando que hablar en este inicio de temporada: "Creo que las rotaciones afectan a la línea de juego. Si cuentas con diez jugadores, evidentemente, conocerán antes la idea. El costo de hacerlo es la crítica, la cual asumo. El beneficio es llegar e los próximos meses tras entero como cuando empezamos LaLiga. Soy consciente de que este equipo sufrió es desgaste de una competición triple y darle tantos minutos a los mismos. Si el costo es la crítica, lo acepto. Pero estoy convencido de que impondremos nuestra línea de juego, descansaremos y llegaremos muy fuertes a los próximos meses. El costo es no encontrar hoy la línea de juego y el gran beneficio es ser fuerte de cara al futuro. En el medio existe la crítica. Si sólo usara diez jugadores también me criticarían. Así que entre una critica y otra opté por ser fiel a mi mismo".

Berizzo también quiso acordarse de los gallegos en estos días tan difíciles y mandó un mensaje para ellos: "Estoy sorprendido. Y quiero ser solidario con su gente. Ojalá la lluvia aplaque la incomodidad para todos. Desde aquí, un abrazo fuerte para todos mis amigos de Vigo".