Mostovoi avisa: "El Sevilla tiene que vigilar a Promes"

Aleksander Mostovoi se ganó el apelativo de 'El Zar de Balaídos' durante los ocho años que militó en el conjunto vigués. Pero antes de recalar en el Celta, el que fuera internacional ruso dio sus primeras patadas al balón en el Spartak de Moscú. Hoy comenta para la televisión rusa los partidos de la Champions y mañana por la noche estará en el estadio Otkrytie Arena para comentar el Spartak-Sevilla. "A los entrenadores no les gusta mucho lo que digo", señala bromista el ruso en su conversación con ESTADIO Deportivo. Esa aversión de los técnicos seguramente tiene que ver con que siempre dice lo que piensa.

Y en cuanto al duelo de mañana, Mostovoi advierte de que no será nada fácil para el Sevilla. "El Spartak está ahora en un buen momento. Ha recuperado gente, el parón de selecciones le ha venido bien. Ha vuelto el capitán, Glushakov, y Promes vuelve a ser un jugador decisivo. Acaban de ganar fuera un partido difícil", señala. Con todo, hay un aspecto que les hace vulnerables: "Atrás no están bien. El Spartak juega partidos abiertos. No domina los choques, pero tiene pegada. Parece que no hacen nada, pero llegan y marcan. Su problema está atrás, donde no están bien. Si el Sevilla aprovecha eso puede llevarse el partido".

También tiene claro cuál es el jugador al que hay que vigilar por parte nervionense. "Promes se ha recuperado de la lesión y es el mejor jugador. Hay que vigilarlo, pero no va a ser fácil. Esto no es 'hay que parar a Promes' y ya está. Es un jugador muy valiente. No tiene miedo de encarar. Se la das y tiene velocidad y uno contra uno. Es muy peligroso", subraya en referencia al extremo holandés.

En Moscú no hay sensación de inferioridad con respecto al Sevilla ni mucho menos. Pese a la irregular marcha del campeón ruso en su liga, creen que pueden sumar ante el Sevilla. "Están crecidos. Ahora están ganando en liga y el empate contra el Liverpool les hace pensar que pueden sumar contra cualquiera. No piensan que el Sevilla sea favorito", expone.

Aunque para Mostovoi, el Sevilla sí que es superior. "Tiene muy buenos jugadores. Banega, Navas, Nolito y Ben Yedder o Muriel son futbolistas que definen un partido. Si el Sevilla no hace mariconadas, como yo digo, en el centro del campo y controla el juego tiene muchas opciones. Tienen que estar sólidos atrás porque el Spartak marca con poco", cuenta el 'Zar'. Para la clasificación final tampoco tiene dudas. "Liverpool y Sevilla son los que deben pasar", asevera.



El frío no será problema

El Sevilla aterrizó ayer con 30 grados de diferencia con respecto a la temperatura con la que abandonaron la capital de Andalucía, pero eso no debe ser una diferencia. "Los estadios de ahora en Rusia son espectaculares. El césped va a estar perfecto para jugar. Es una maravilla de estadio. Eso sí, va a estar lleno y la gente va a apretar", cuenta.

El hecho de que haya Mundial ha propiciado la mejora en los estadios rusos. "La verdad es que es una pasada los estadios que están haciendo. Un Mundial te da eso. Todavía no hay mucho sentimiento de Mundial aquí. Ha empezado el frío y la gente se preocupa más de eso", vuelve a bromear Mostovoi, quien recuerda su paso por España.

"La verdad es que hay una pregunta que me hago, ¿por qué a España no le dan un Mundial o una Eurocopa? Tienen al Madrid y al Barcelona, que son los mejores y sus equipos dominan el fútbol europeo. Y ayudaría a reformar los estadios. Recuerdo cuando jugaba en LaLiga y algunos eran muy viejos, no lo entendía si lo comparabas con el nivel de LaLiga. Imagino que ahora estarán mejor. Por lo menos, en mi etapa reformaron el vestuario de Balaídos, pero había algunos...", narra Mostovoi, que concluye con su habitual mordacidad: "Con respecto a lo del Mundial, en realidad sí que me imagino por qué no se lo dan. Creo que lo deportivo no es lo más importante".