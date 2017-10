Palop manda un mensaje: "Recuerden que al Sevilla F.C. se le tiene ganas de todos lados"

Andrés Palop, excapitán del Sevilla, ha querido dar su opoyo a la afición sevillista y al equipo después de la dura derrota. Sin duda, una muestra de su sentimiento y experiencia como capitán en Nervión. De hecho, no es extraño ver al que fuera portero nervionense siguiendo de cerca al Sevilla Atlético y al primer equipo, y anoche, tras el varapalo de Moscú, el valenciano escribió en las redes sociales: "Pensamientos en caliente, difícil ser positivo. Derrota dura pero ahora es momento de cerrar filas, trabajar duro. Recuerden que al Sevilla FC se le tiene ganas de todos lados, signo de la grandeza que se lo ha ganado a pulso. Hay tiempo, hay margen de maniobra. No seamos catastróficos y no nos hagamos daño. Este club tiene credibilidad ganada en el verde. Miremos hacia adelante. Siempre SFC".