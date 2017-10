Berizzo: "El Valencia es un rival directo, pero nada de final"

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, ha dicho que el Valencia, contra el que se enfrentará mañana en Mestalla, es "un rival directo", aunque restó trascendencia al choque al afirmar que no es una final y que los puntos "valdrán lo mismo que ante el Leganés".

Berizzo compareció en rueda de prensa tras la derrota liguera ante el Athletic (1-0) y la dolorosa goleada recibida en Liga de Campeones ante el Spartak (5-1), y señaló que en Bilbao perdieron "sin merecerlo" y lo de Moscú "fue un accidente defensivo", por lo que apostó por "tener solidez defensiva y saber administrar el balón como en Moscú durante muchos minutos".

El técnico se ha mostrado más conciso de lo habitual en sus respuestas, lo que ha motivado las preguntas de los periodistas. "Soy tan simpático y educado cuando pierdo y cuando gano. Quiero ser concreto no corto. He querido ser claro. Cuando tomo decisiones pienso en lo mejor para el equipo, no lo que me protege a mí. Mañana necesitamos jugar bien, con buenos futbolistas. Partido de control, con atención a las contras. Vigilar a un jugador celebral como Parejo", ha insistido.

Berizzo también ha señalado que no era momento para que el club diera un apoyo explícito a su figura: "Siempre he tenido la misma relación con el club. No necesito el apoyo. Necesitamos ganar, pero quién no. Hay que trabajar con serenidad".

"Tenemos jugadores de carácter para administrar el juego. Creo que existe una realidad y sensaciones. La clasificación es buena. Las sensaciones superan a veces a la realidad y es algo que tenemos que despojarnos", reflexionó el técnico, quien avanzó que el brasileño Paulo Henrique Ganso "se queda fuera por decisión técnica" y que "es el perjudicado, como lo fueron otros compañeros".

Indicó que mañana será "un buen día" para Franco Vázquez y Éver Banega y que no descarta "un cambio de sistema" en un encuentro en el que dijo que imagina "un partido en el que hay que cuidar su dupla de ataque y controlar a (Dani) Parejo".

Sobre las críticas recibidas en la última semana, señaló que son parte de su profesión y que es "el mismo de hace tres meses", por lo que aventuró que "pronto" el equipo ganará como él quiere