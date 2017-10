Buenas faenas de Berizzo en la plaza hostil de Mestalla

Bajan las aguas revueltas por Nervión. El nuevo Sevilla de Berizzo no convence y el paraguas de los resultados ya no le protege. Tres derrotas consecutivas a domicilio en los tres primeros tests serios del curso, rematadas con una histórica goleada en la Champions, han sido suficientes para agotar la paciencia de un buen número de aficionados que ya piden la cabeza del técnico argentino.

En el club no son ajenos a ese descontento generalizado y, aunque parece del todo improbable que vaya a haber cambios en el banquillo a corto plazo, no es menos cierto que el calendario ha preparado un duro trayecto hasta el próximo parón. Cinco citas, incluidas las visitas a los dos primeros clasificados en Liga y el decisivo duelo europeo ante el Spartak como local, en las que el 'Toto' se jugará buena parte de su crédito. Y para empezar, mañana espera Mestalla, una plaza siempre hostil, que guarda eternas cuentas pendientes con los nervionenses, pero en la que Berizzo, no obstante, ya sabe lo que es torear con éxito.

Sus números en Valencia en sus tres campañas al frente del Celta dejan un balance favorable para sus intereses de dos victorias, un empate y una sola derrota, la cual sufrió precisamente en su última visita, al caer por un ajustado 3-2 en la pasada Liga, merced a un gol de Carlos Soler en los minutos finales.

Pero no fue esa su única comparecencia en territorio che la pasada campaña, ya que también tuvo que acudir en los octavos de la Copa, donde fulminó a los ches con un incontestable 1-4. Además, en su estreno en Primera división, en la 14/15, sacó un punto merced al 1-1 final con el que acabó un choque en el que 'Tucu' Hernández adelantó a los gallegos, mientras que al curso siguiente salió victorioso gracias a dos tantos en las postrimerías de Guidetti y Hugo Mallo (0-2).

Con esas estadísticas como bagaje alentador, por tanto, Berizzo tratará de cambiar la dinámica de los suyos ante un Valencia que, sin embargo, no es el de las últimas temporadas. Segundos en la tabla, los ches vuelven a pelear en lo más alto y todos en la capital del Turia señalan como máximo responsable a Marcelino García Toral, que no dejó precisamente huella en su paso por Nervión y, al contrario que Berizzo, presenta unos pobres guarismos en sus enfrentamientos ante el rival que tendrá mañana enfrente.

En 14 choques, al frente de Recre, Racing, Zaragoza y Villarreal, el asturiano ha perdido once veces ante su ex equipo, con sólo dos victorias y un empate, siendo especialmente dolorosa para él la 14/15, en la que el Sevilla de Emery le ganó los dos partidos de Liga y otros tantos en la Europa League. Mañana, a buen seguro, querrá venganza, como todo Mestalla, si bien Berizzo ya ha demostrado que sabe torear en esa plaza hostil.

Navas propició el último triunfo en territorio che

Al igual que San Mamés, donde el Sevilla se presentó la pasada jornada después de ocho visitas sin ganar, Mestalla tampoco es un campo propicio para los nervionenses. No en vano, las cinco últimas visitas ligueras se han saldado con cuatro derrotas y un empate, el firmado sin goles la pasada campaña. A ello hay que sumar otro tropiezo en las semifinales de la Europa League de la 13/14, aunque aquel 3-1 es recordado de manera muy diferente por el sevillismo gracias al cabezazo del M'Bia que tanto escuece aún en la capital del Turia.

Sea como fuere, hay que remontarse al 26 de febrero de 2012 para encontrar la última victoria blanquirroja en el feudo che, con Emery en el banquillo local y Míchel en el visitante. Y curiosamente, el gol del triunfo fue obra de Jesús Navas, que deshizo en la segunda mitad el empate que habían instalado Tino Costa y Medel. El palaciego, una vez más, tiene la receta.