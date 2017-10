Roque Mesa: "Javi Guerrero entiende muy bien al futbolista"

Javi Guerrero es el último fichaje de Óscar Arias, que refuerza la dirección deportiva con un hombre de su total confianza. El exjugador de Racing, Celta o Las Palmas será el enlace entre la plantilla y el club, una posición parecida a la que tuvo cuando Paco Herrera llegó a Las Palmas. En aquel equipo militaba Roque Mesa, quien explica a ESTADIO cuál será la función de Guerrero. "Entiendo que él va a ser el nexo entre el club y la plantilla. Su labor será ayudar a los jugadores en todo lo posible para que estén a gusto y puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Y para eso está muy capacitado", explica el futbolista del Swansea.

En la temporada que coincidieron en Las Palmas, Roque confiesa que Javi Guerrero fue un apoyo importante. "Me ayudó mucho igual que a otros compañeros. Lo primero que hay que decir de Javi es que es un tío espectacular que cuando habla contigo te llega. Hablaba mucho con los que jugaban menos para que siguieran sintiéndose importantes y esperando su momento. Eso en una plantilla grande es importante", subraya.

Para Mesa, Guerrero es el hombre ideal para este puesto por la empatía que desarrolla con el jugador. "Ha sido futbolista y por eso entiende muy bien al futbolista. Para los que no juegan o llegan de fuera no es fácil y él tiene ese carácter para hacerles sentir bien. Junto con Óscar Arias, que también es un gran profesional, va a hacer un buen equipo", explica.

No se ve de vuelta

Los primeros meses en el Swansea no están siendo fáciles para Roque Mesa, pero el canario no arroja, ni mucho menos la toalla. "No he empezado muy bien en esta nueva aventura, ésa es la realidad. Pero entiendo que es normal. De hecho, ya me pasó algo similar en Las Palmas y tuve que salir cedido y al final volví y fui imporante. Ahora mismo, no pienso mucho en mi futuro no está en mi mente volver. Estoy centrado en hacerlo bien aquí. Jugar en la Premier es un reto", comenta el mediocentro, siempre destacado tanto en pases por partido como en balones recuperados.

Otra cosa, eso sí, sería que se plantase en enero sentado en el banquillo o la grada. Mesa necesita jugar. "Si dentro de dos meses continúo sin tener minutos, a lo mejor cambio de opinión...", apunta, dejando claro que ahora mismo no piensa en volver a España, donde varios clubes sí piensan en la posibilidad de que pueda volver.