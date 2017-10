Un Valencia en estado de gracia recibe a un Sevilla herido

Valencia/Sevilla, 20 oct (EFE).- El Valencia recibe al Sevilla en Mestalla, en un encuentro de la novena jornada liguera en el que el cuadro local tratará de mantener el espectacular estado de forma, que le ha aupado a la segunda posición de la tabla, frente a un rival herido tras ser goleado en Moscú en la Liga de Campeones.

El Valencia, que se mantiene invicto en la competición, tratará de mejorar los aspectos defensivos de los últimos encuentros, en el que los goles recibidos quedaron neutralizados por la exhibición anotadora del cuadro valenciano en sus últimos compromisos.

El técnico valencianista, Marcelino García Toral, ha hecho hincapié durante la semana en la necesidad de mejorar defensivamente, y no tener despistes por relajación como los de la pasada jornada, que permitieron al Betis marcar tres goles en apenas cinco minutos.

A pesar de que tan solo se han disputado ocho jornadas de Liga, el duelo tiene una especial importancia, ya que ahora mismo ambos equipos son rivales directos en la lucha por las plazas de Liga de Campeones; y el Valencia tan solo supera en dos puntos en la clasificación al conjunto hispalense.

Para este partido, Marcelino cuenta con la totalidad de su plantilla, por lo que en principio no habrá más variaciones en el once inicial que alguna ligera rotación, sobre en todo en la línea defensiva, tal y como ya es habitual en este arranque de temporada por parte del técnico asturiano.

El entrenador ha dejado fuera de la lista a Nacho Vidal, quien no ha podido entrenar al mismo nivel que sus compañeros esta semana, aunque ha sido más por precaución, dado que la próxima semana juegan dos partidos. También se han quedado fuera por decisión técnica los jugadores: Orellana, Robert Ibáñez y Rubén Vezo.

Martín Montoya retornará al once inicial en detrimento de Nacho Vidal, mientras que en la pareja de centrales, Gabriel Paulista podría entrar por Ezequiel Garay.

Los sevillistas, quintos tras caer 1-0 hace una semana en Bilbao con muy mala imagen en la segunda mitad, visitan un feudo siempre exigente, por la gran rivalidad de ambos equipos en los últimos años, con la obligación de superar su primera crisis en la era del técnico Eduardo Berizzo tras dos derrotas seguidas -la última, sonrojante ante el Spartak en Moscú ((5-1)-.

Además, el Sevilla, que hasta ahora había cimentado su crédito en los buenos resultados, más que en su juego, inestable e irregular, encadena tres partidos perdidos a domicilio, dos en Liga (Atlético y Athletic) y el de Moscú, que ha hecho saltar todas las alarmas.

Así, es obvia la urgencia con la que los andaluces llegan al difícil choque de Mestalla, adonde regresa el exvalencianista Éver Banega con el reto de su equipo de acabar con la sobresaliente racha invicta que mantiene un Valencia irreconocible respecto a la pasada campaña y dirigido por Marcelino García Toral, un técnico que no pudo triunfo en Nervión -fue destituido mediada la campaña 2011-12-.

A los hispalenses sólo les vale ganar o, al menos, puntuar dando una buena imagen ante un rival crecido y frente al que los pupilos de Berizzo tienen su primera reválida para redimirse.

Las críticas del sevillismo, alimentadas por la incertidumbre y las dudas que genera el equipo por su fragilidad defensiva -pasando de encajar muy pocos tantos a que el Spartak le hiciera un roto con 4 goles en una segunda parte nefasta-, se centran en la falta de un sello reconocible por el abuso de las rotaciones, continuas y amplias, por parte del entrenador argentino, entre otras carencias.

Ello, con la justificación de mantener frescos a los jugadores, administrar los tiempos y tener implicado a todo el plantel, ha llegado a concretarse en ocasiones en hasta ocho y nueve cambios de un equipo con respecto al anterior, aunque ahora, sobre todo tras la debacle en Moscú, parece que la reflexión invita a mantener un bloque sólido, un once tipo.

Para ello, Berizzo debe lidiar con los contratiempos de la baja del francés Steven N'Zonzi, su puntal en el medio campo, a la que se unen desde antes del partido de Bilbao las lesiones de dos centrales experimentados como el argentino Nico Pareja y el luso Dani Carriço.

Se prevé que apueste por la misma defensa, pese a los cinco goles encajados ante el Spartak por fallos más del entramado colectivo que individuales, con los argentinos Pizarro, Banega y probablemente Franco Vázquez en el medio campo; Jesús Navas y el también argentino Correa o Nolito en las bandas; y el colombiano Luis Muriel arriba.

- Alineaciones probables

Valencia: Neto: Montoya, Garay o Gabriel, Murillo, Gayá; Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Guedes, Rodrigo, Zaza.

Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, Banega; Jesús Navas, Franco Vázquez, Correa o Nolito; Muriel.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

Estadio: Mestalla

Horario: 18.30 hora local (16.30 gmt)

------------------------------

Clasificación: Valencia (2º, 18 puntos) Sevilla (5º, 16 puntos)

El dato: El Sevilla ha sumado un empate y cuatro derrotas en sus últimas cinco vistas ligueras a Mestalla.

La clave: Si el Valencia mantiene su facilidad goleadora de los últimos partidos va a ser complicado para el Sevilla puntuar en Mestalla.

La frase: Marcelino: "Lograr los tres puntos nos colocaría en una situación muy buena"

El entorno: La trayectoria del Valencia va a provocar que Mestalla presente la mejor entrada de la temporada.