Banega: "Toca trabajar en silencio y estar unidos"

Éver Banega, quien no está a su mejor nivel, destacó que "el equipo está dolido por la derrota", ya que otra vez se llevan "bastantes goles". "Ahora toca superar esta adversidad, pero con trabajo todo se supera", resaltó el argentino en los medios oficiales del club. "Todos los equipos juegan y tácticamente debemos apretar para no cometer estos errores, pero esto acaba de comenzar. Es duro para nosotros y para la afición, pero toca trabajar en silencio y estar unidos, que es lo más importante", reconoció, para mandar un mensaje a la afición: "Les decimos que seguimos trabajando, que esto apenas comienza y que el Sevilla es fuerte y siempre lo ha demostrado".

También pasó por los medios del club Franco Vázquez, el argentino reconoció que el equipo "está golpeado". "Venimos de una racha negativa y cada error que cometemos es un gol. Tuvimos ocasiones para marcar, pero no tenemos suerte. Hay que seguir y estar más unidos que nunca", reconoció a la vez que también admitió que la falta de gol "afecta mucho": "Es lo que te hace agarrar confianza durante el partido y es un golpe que nos está tocando pasar. Mejor ahora, que estamos empezando, para tratar de trabajarlo. Son momentos que tienen que pasar".

El sevillista no cree que el problema sea de falta de intensidad. "No es lo que queremos, eso está claro. Dejamos todo en el campo para que las cosas salgan bien. El otro día hicimos un buen partido, pero en cinco ocasiones que tuvieron, cinco goles. Hoy era un partido parejo, pero ellos las convirtieron y nosotros no".