Berizzo: "No temo a la destitución, temo más no encontrar la solución"

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, ha manifestado tras la goleada sufrida por su equipo hoy ante el Valencia (4-0) que no teme la posibilidad de ser destituido del cargo y que teme más otras cosas, como no encontrar una solución que debe llegar con trabajo.

"No temo a que me despidan. Temo a otras cosas como son no encontrar la solución al problema o cuestiones de vida superiores. Con el paso del tiempo debemos fortalecer la cabeza y mejorar en todos los aspectos", ha dicho en rueda de prensa Berizzo.

Ha asumido toda la responsabilidad de la situación deportiva del equipo. "El máximo responsable de esto soy yo y la derrotas son siempre del entrenador", ha señalado el técnico argentino tras los cinc goles recibidos en Moscú esta semana y los cuatro de hoy en Mestalla.

"Creo que en ataque el Valencia fue imparable. Encontraron el gol al final de la primera parte y nada más empezar en la segunda, mientras que nosotros ejecutamos nuestras opciones de la peor forma. Pudimos encontrar el 0-1 y luego cuando te desordenas puedes recibir los goles que recibimos", ha analizado Berizzo.

Además, ha reconocido que el Valencia ha sido superior por la velocidad y practicidad de sus atacantes. "Tras perder en Moscú necesitábamos un buen resultados pero nos encontramos esto. Debemos fortalecernos y encontrar soluciones, siempre hay situaciones desagradables y esta semana es una de ellas, pero hay un futuro cercano que te anima a recuperarte", ha concluido. Al finalizar el partido, los aficionados del Sevilla desplazados hasta Mestalla cantaron 'Berizzo vete ya'.