Castro: "Confiamos y confiaremos en Berizzo"

Eduardo Berizzo tardó más de una hora en aparecer por la sala de prensa de Mestalla. Hubo charla en el vestuario. Pero lejos de lanzar un ultimátum, desde el club quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad, dando para ello la cara José Castro, que mostró su confianza en el técnico argentino. "Hemos confiado, confiamos y por supuesto que confiaremos en Berizzo, que era nuestra primera opción en verano. Y no sólo eso, sino que estamos convencidos y seguros de que va a triunfar en el Sevilla, como hicieron Emery o Sampaoli", señaló de forma tajante el presidente nervionense.

Sin embargo, el utrerano admitió la necesidad de cortar ya la sangría de los últimos resultados: "Semana mala no, horrible, porque es imposible que sea peor. La realidad es esa y no hay que negarla, pero también es verdad que este equipo sigue sexto y dependemos de nosotros en Champions. Es una realidad que atravesamos un momento malo y somos nosotros los que tenemos que revertir esta situación porque la afición no merece esto".

"Sólo cabe cerrar filas y seguir trabajando entre todos para que lleguen los resultados, y cuando hablo de todos me refiero a plantilla, técnicos y consejo. Tenemos que reaccionar ya", insistió el mandatario, que quiso poner tranquilidad: "Nos ha tocado una mala racha y hoy el Valencia ha sido superior a nosotros. Pero no hay otra receta que seguir trabajando y eso es lo que vamos a hacer, porque así no podemos seguir y esto hay que solucionarlo ya".