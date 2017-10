Mercado, el quinto central de Berizzo

Una temporada más, el conjunto nervionense vuelve a sufrir la maldición de los centrales, una demarcación que en las últimas temporadas se ha visto fuertemente mermada por las lesiones.

De ahí que no fuera de extrañar que el pasado verano, la dirección deportiva sevillista se planteara incorporar a dos zagueros para el eje, algo que finalmente no ocurrió al venir únicamente Kjaer, quien salió algo más caro de lo esperado, y confiando plenamente en Carriço y Nico Pareja, futbolistas a los que, sin embargo, el físico no les perdona.

Una maldición que ayer volvió a experimentar un nuevo episodio, teniéndose que marchar Lenglet a la media hora de partido por problemas físicos, dejando al danés Kjaer como único central natural disponible para el 'Toto'.

Un grave inconveniente que el de Cruz Alta solucionó dándole entrada a Corchia y colocando a Mercado en el centro. Un Gabi Mercado que es el quinto central ante los ojos de Berizzo y, posiblemente, el mejor que hay en el vestuario.