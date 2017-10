Arana: a la espera de una oferta y en horas bajas

El brasileño Guilherme Arana es, junto a Sander Berge, uno de los futbolistas que la dirección deportiva sevillista sigue teniendo en mente de cara a futuros mercados, opciones en las que el Sevilla no ha dejado de trabajar desde que se cerrara la ventana de transferencias el pasado verano, cuando por una u otra razón no acabaron de llegar a buen puerto. En el caso del lateral, su representante ya ha indicado recientemente a ESTADIO Deportivo que "la prioridad de Arana es el Sevilla", de ahí que en Brasil hayan saltado las alarmas de cara a un hipotético acuerdo entre clubes sobre su traspaso en enero, después de que el Corinthians rechazara el pasado verano una oferta sevillista de 12 millones de euros. Unas negociaciones que, sin embargo, estarían aún lejos de cerrarse, a tenor de los expuesto por el presidente del conjunto brasileño, Roberto Andrade. "No estamos preparándonos para perder a nadie. Tiene que venir una propuesta, y, por ahora, no existe", ha destacado el mandamás en relación al interés sevillista en el lateral brasileño. "Si la oferta es interesante para el atleta y el club, nos tendremos que ajustar. Pero vamos a esperar, primero, a que suceda", apostilló Andrade, quien, no desmintió que estén en conversaciones con el Sevilla, pero sí aclaró que no existe ninguna oferta formal por Arana.

Al lateral, mientas tanto, le está pasando factura la incertidumbre sobre su futuro, encontrándose en uno de sus peores momentos de forma, como destacó su propio entrenador, Fábio Carille, al señalarlo como uno de los jugadores que están por debajo de su nivel. De hecho, el zaguero no participa en una jugada de gol desde hace casi 80 días, concretamente desde el 5 de agosto. Doce partidos después, su bajón, entre otras cosas, le ha hecho desaparecer del once de gala del Brasileirao, en el que solía ser un habitual cada partido. Su posible salto a Europa le está pesando.