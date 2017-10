Borja Lasso: "Trato de aprovechar cada minuto que me dan"

"Había que ganar porque estos partidos se pueden complicar por salir relajados. Nos lo hemos tomado muy en serio con intensidad y ganas. Teníamos ganas de volver a la senda de la victoria y hemos salido enchufados y hemos podido encarrilar el partido pronto", destacó tras el partido Borja Lasso, uno de los jugadores que intentó aprovechar la oportunidad: "Cada minuto que me dan voy a tratar de aprovecharlo. Me he sentido muy cómodo".