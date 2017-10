Nolito y Franco Vázquez se quedaron en Sevilla y viajaron solo dieciséis

Sevilla, 24 oct (EFE).- El extremo Manuel Agudo 'Nolito' y el centrocampista argentino Franco Vázquez, incluidos en un principio en la convocatoria para el partido de la Copa del Rey que el Sevilla disputará este martes en el campo del Cartagena, finalmente no entraron en una expedición que viajó con dieciséis jugadores.

El entrenador sevillista, el argentino Eduardo Berizzo, facilitó tras el entrenamiento del lunes una lista de dieciocho convocados para el partido del estadio Cartagonova, ida de los dieciseisavos de final de la Copa, de los que debería descartar a dos al solo poder inscribir a los dieciséis que marca la normativa por medirse a un rival que no milita en LaLiga.

El club andaluz informó este martes de que estos dos jugadores descartados son Nolito y Franco Vázquez, que incluso no se subieron hoy al avión que trasladó a la expedición sevillista a Murcia.

Estos futbolistas se ejercitaron en la ciudad deportiva junto al resto que no entraron en la convocatoria para medirse al conjunto cartagenero del grupo IV de Segunda B.

En el caso de Nolito, éste salió lesionado el pasado sábado en el estadio Mestalla ante el Valencia (4-0) en un encuentro que no pudo acabar debido a una sobrecarga en el recto interno de la pierna derecha.

La convocatoria de dieciséis futbolistas la forman los porteros Sergio Rico y David Soria, los defensas Mercado, Corchia, Lenglet y Carole, los centrocampistas Geis, Krohn-Dehli, Borja Lasso, Ganso, Sarabia, Correa, Pizarro y Jesús Navas y los delanteros Ben Yedder y Muriel.