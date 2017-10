Las confesiones de Coke durante su dura etapa en el Schalke

Además de alegrarse por el partido de su excompañero Johannes Geis ("Jugó en la Copa de central y lo hizo muy bien; es el camino"), Coke Andújar ha confesado, en una entrevista con el portal Derwesten, que su experiencia en Alemania está llena de dificultades, algo por lo que llegó a plantearse el pasado verano volver a España. El Alavés fue uno de los que se interesó en sus servicios.

- Ha sido titular por primera vez esta temporada en la Copa, ante el Wiesbaden. ¿Está contento?

- Sí, por supuesto. Estoy contento con este partido y espero con ansias volver a entrar en el equipo. Me gustaría jugar más y más seguido. Pero la situación está así...

- ¿Cómo de complicadas le están resultando las últimas semanas?

- Todo es más complicado cuando no juegas. A veces, por supuesto, te sientes triste. A veces, estás molesto con la situación porque quieres cambiarla, pero la única forma de hacerlo es trabajando duro. Debes tratar de mejorar.

- ¿Pensó en dejar el Schalke en verano?

- Sí, lo pensamos, hablamos con el club y el entrenador. Al final, decidimos entre todos que me quedaría aquí para ver cómo se desarrollaba la temporada. Es verdad que no estoy muy contento con mi situación, pero lo más importante es el equipo. Sé que está atravesando un buen momento y que hay que estar ahí, porque ahora vienen semanas importantes.

- ¿Espera jugar más después de su actuación en la Copa?

- No lo sé. Eso espero, pero no es una decisión que me pertenezca. Debes mostrar que estás ahí. Por ejemplo, Daniel Caligiuri está en mi posición y lo está haciendon bien, pero somos 22 o 23 que estamos peleando por ser titulares. Todos queremos jugar, lo que no quita que tengamos una buena relación, ya que eso redunda en el éxito del equipo.

- ¿Puede entender las razones que tiene Domenico Tedesco para ponerle tan poco?

- Tengo que entenderlas. En un equipo, hay muchas opiniones diferentes, pero el entrenador es el jefe. Él te aparta y te lo explica, así que estoy satisfecho. Aunque me gustaría jugar más, por supuesto.

- ¿Le dijo que, por su experiencia, es importante para el equipo incluso si no juega?

- Sé que no tengo 20 años. Tengo mucha experiencia, he vivido muchas cosas en el fútbol... Intento ayudar a mis compañeros cuando juego y también cuando no.

- Y ahora Alessandro Schöpf se ha recuperado y también juega en su posición.

- Schöpf lo hizo el año pasado en esa posición realmente bien hasta su lesión.

- El año pasado, usted sufrió una lesión grave y nunca pudo alcanzar el nivel que ofreció el Sevilla. ¿Cómo de lejos se encuentra ahora?

- Estoy mejor que en los ocho partidos que pude disputar la pasada temporada tras recuperarme de la lesión. Con la pretemporada, me sentí muy bien durante el verano. Ahora lo que me falta es práctica, por supuesto, para estar a tope. Pero me siento bien.

- ¿Ha engordado en este tiempo?

- No, tengo el mismo peso que antes. Tal vez por mi nueva barba se vea así (risas).

- ¿Sigue al Sevilla regularmente? Perdió por goleada en Moscú...

- Sí, cuando tengo tiempo, veo los partidos. Tengo muchos amigos allí. Desafortunadamente, el Sevilla no está en su mejor momento.

- Geis, su excompañero, se fue al Sevilla, pero apenas juega. ¿Habla con él?

- Sí, hemos hablado un par de veces. Es complicado para él, por el idioma, los nuevos compañeros y el nuevo estilo de juego. Este miércoles, sin embargo, jugó como central, ya que el Sevilla tiene muchas bajas en esa posición. Y jugó bien. Es la mejor manera de mostrarse al entrenador y demostrarle que puede jugar más. Y, si no, hace tiempo en España para poderse ir a la playa (risas).