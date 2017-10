Piquionne: "Ben Arfa aún puede ir al Sevilla, Roma, Nápoles..."

Ben Arfa lleva siete meses de ostracismo en París. Desde abril no disputa un minuto y a nadie se le escapa que vive sus últimos meses en el equipo que ahora adiestra Unai Emery. Tanto es así que Ben Arfa decidió reaparecer en los terrenos de juego con el Variétés Club de France, un equipo compuesto por exfutbolistas y famosos.

Allí coincidió con Frédéric Piquionne, quien ha contado en L'Equipe lo que habló con el jugador del PSG. "Hoy, cuando un club no quiere un jugador, hace todo lo posible para echarle la culpa. Le he dicho a Hatem que en Inglaterra un entrenador me envió a jugar con los sub 18 cuando ya tenía 32", cuenta el ex del West Ham. "Hatem optó por el enfrentamiento. Le dije que fuera valiente y disfrutara de estar con el Variétés, donde los viejos futbolistas podrían abrirle algunas puertas".

Piquionne también se mostró optimista con el futuro del extremo y dijo alguno de los equipos a los que podría ir. "Yo veo posible una buena salida en enero a un buen club español o italiano como la Roma, el Nápoles, el Sevilla o el Valencia. Por qué no el Dortmund, en plena reconstrucción", anunció el exfutbolista.