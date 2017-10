Guido Pizarro: "Estamos aún más unidos y juntos tiraremos del carro"

Sevilla, 27 oct (EFE).- El centrocampista argentino del Sevilla Guido Pizarro afirmó que la mala racha que ha vivido el equipo, cortada con el triunfo copero ante el Cartagena (0-3), les ha hecho estar "aún más unidos" y que juntos tirarán del carro para la consecución de los objetivos del equipo.

Para ello, el medio bonaerense consideró en la televisión del club que las próximas citas de los de Eduardo Berizzo en el Sánchez Pizjuán, mañana ante el Leganés y la próxima semana ante el Spartak de Moscú en Liga de Campeones "son claves para poder seguir adelante" con las metas de un equipo que "está muy unido".

"Es normal que busquen culpables o pretextos, pero nosotros no dejamos que entre eso en el vestuario porque sabemos que el único camino es estar unidos y todos remando en la misma dirección", señaló Pizarro, quien destacó la importancia del apoyo de la afición para salir adelante "juntos".

El centrocampista reconoció "malos resultados y mal rendimiento", aunque precisó que ni antes eran los mejores ni ahora los peores y que, aunque no están contentos porque "los últimos resultados no están siendo buenos", con "mucho trabajo y compromiso" conseguirán resultados positivos.

Apuntó como una de las claves para seguir mejorando el que Berizzo trabaje "marcando individualmente lo que hay que mejorar", con lo que "seguro que si cada uno mejora, repercutirá positivamente en lo colectivo".

"Hay que brindar la jerarquía de cada uno en beneficio del grupo", subrayó el de Buenos Aires, para quien el resultado copero ante el Cartagena no debe hacer lanzar las campanas al vuelo, ya que "tampoco hay que ponerse tan feliz cuando llega un buen resultado ni ser dramático cuando es malo: hay que tener equilibrio", concluyó.