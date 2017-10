La plantilla del Sevilla se centra en la trascendental cita del miércoles

Sevilla, 29 oct (EFE).- La plantilla del Sevilla, después del triunfo del sábado ante el Leganés (2-1), inició este domingo la preparación de la cita del miércoles, también en el Sánchez Pizjuán, ante el Spartak de Moscú, frente al que se juega muchas opciones en el objetivo de estar en los octavos de la Liga de Campeones.

El entrenador del equipo, el argentino Eduardo Berizzo, citó a sus futbolistas en la ciudad deportiva en una sesión de recuperación para los que jugaron el sábado y más intensa para el resto después de que todos empezaran en el gimnasio, informó el club en un comunicado.

Para el partido ante el Spartak, de la cuarta jornada en el grupo E y vital para los sevillistas después de la goleada recibida la pasada semana en el campo moscovita (5-1), son bajas seguras los dos centrales y capitanes del equipo lesionados de larga duración, el argentino Nico Pareja y el portugués Daniel Carriço.

Además, en el partido ante el Leganés acabaron con dolencias físicas otros dos jugadores, el mediopunta Joaquín Correa, con problemas en el isquiotibial izquierdo, y el lateral derecho francés Sébastien Corchia, con sobrecarga en el glúteo izquierdo.

Correa se ausentó este domingo del trabajo y está pendiente de que el lunes le hagan pruebas específicas, mientras que Corchia sí estuvo sin problemas en el entrenamiento.

También se perdió el encuentro ante el conjunto madrileño el defensa argentino Gabriel Mercado, quien no pudo trabajar en los últimos días por una lumbalgia.

Para recibir el miércoles al conjunto ruso es baja segura el lateral izquierdo francés Lionel Carole, éste al no estar inscrito para esta fase del torneo continental.

El otro lateral izquierdo específico de la plantilla, Sergio Escudero, está apercibido de suspensión y de ver otra tarjeta no podría jugar en la quinta jornada el partido ante el Liverpool inglés, fijado para 21 de noviembre también en el Sánchez Pizjuán.

La plantilla sevillista volverá a trabajar el lunes en horario matinal y también a puerta cerrada en su ciudad deportiva.