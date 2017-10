Arias: "Nunca he dudado de Berizzo"

En su entrevista en Radio Marca Óscar Arias ha hablado también de la figura de Eduardo Berizzo, su apuesta para el banquillo. El técnico está cuestionado desde las tres derrotas consecutivas vividas la semana pasada, aunque desde el club no se han planteado un cambio. "Hay rachas positivas y otras que ocurren como la semana pasada, íbamos segundos y lideres del grupo de Champions, y en una semana con dos derrotas abultadas llegó el acabose, ya no valía ni el entrenador, ni los jugadores ni el director deportivo. Nunca he dudado de Berizzo, por dos partidos no es motivo para tomar decisiones de ese tipo", ha dicho el director deportivo del Sevilla.

Arias ha analizado la situación desde su punto de vista: "Estamos en un proceso de terminar de asentar lo que Eduardo quiere que se haga y diferenciarlo con lo que hacía la temporada pasada. Va poco a poco. De momento estamos consiguiendo resultados. Es una persona muy serena. Le afecta que las cosas no le salgan como el quiere".

Para Arias, la comparación con el Celta no tiene lugar: "El Celta es el Celta y el Sevilla es el Sevilla. Allí desarrolló un trabajo fantástico, lo llevó a unas cotas que hace años que no estaba. Ahora tiene un plantel con futbolistas distintos, con más calidad bajo mi punto de vista, pero distintos. Estamos logrando resultados, está trabajando bien, sin que aun hayamos alcanzado el juego que todos queremos. A él le afecta que las cosas no salgan como él quiere".

En el partido contra el Spartak, Arias espera una victoria que permita al Sevilla depender de sí mismo: "Es un partido importante para depender de nosotros mismos, si no dependeríamos de otros resultados. Esto es la Champions, una competición muy exigente".