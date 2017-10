La llamada a Maradona del "vendehumo" Sampaoli para su proyecto en el Sevilla

Sin pelos en la lengua, Diego Armando Maradona ha vuelto a cargar contra Sampaoli y ha asegurado que éste le llamó "para hacer un proyecto juntos en el Sevilla", aunque luego, cuando se hizo cargo de Argentina, se olvidó "hasta del nombre de mi vieja".

Así fue el episodio según Maradona: "Yo no me olvido que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en el Sevilla. Cuando lo llamaron de la selección, se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo".

En el artículo, publicado por La Nación, también señalan que el entorno de Sampaoli desmiente la conversación y el ofrecimiento.

"Los vendehumo nunca me gustaron. Con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo", añadió.

El exfutbolista cargó contra todos en Argentina. "No estamos haciendo las cosas bien. Ni en el Sub 15 ni el el Sub 20 ni en ningún lado. Acá no hay amistades, hay un pueblo que está detrás de un equipo que quiere llegar a ser campeón del mundo otra vez", dijo.