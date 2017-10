El Sevilla, obligado a aferrarse a la ´Champions´ ante su ´verdugo´ en Moscú

Sevilla/Moscú, 31 oct (EFE).- El Sevilla recibe este miércoles al Spartak Moscú obligado a ganar para aferrarse al tren de la 'Champions', en la cuarta jornada del Grupo E, y remontar de paso el vuelo ante las dudas que le asaltan, frente a un rival peligroso que le ridiculizó en la capital rusa (5-1) y también busca los octavos.

El conjunto español llega a esta antepenúltima jornada acuciado, al jugarse casi todo su futuro en el máximo torneo europeo en 90 minutos, aunque también motivado y concienciado de la necesidad de superar los titubeos que desprende su juego y resarcirse de forma definitiva de su semana 'horribilis', con tres derrotas seguidas y muy dolorosas (1-0 en Bilbao, 5-1 en Moscú y 4-0 en Valencia).

Los sevillistas frenaron esa deriva con dos triunfos balsámicos: 0-3 en Copa al Cartagena, un adversario de inferior categoría, y 2-1 el sábado al Leganés en LaLiga, en la que ahora son quintos, si bien necesitan refrendarlo ante un rival de enjundia como el moscovita, que hace dos semanas, con contragolpes letales, le endosó 5 goles.

Al Sevilla del argentino Eduardo Berizzo, que aún busca la llave para dominar los partidos aunando la seguridad atrás con una presión alta y un ataque vertical y efectivo, sólo le vale vencer, más para recuperar sensaciones y volver a adelantar al Spartak en el grupo para repetir en octavos que para desquitarse de esa dura goleada.

Para ello, los andaluces, terceros con cuatro puntos en un grupo que colideran con cinco Spartak y Liverpool y cierra con uno el Maribor, confían en el apoyo incondicional de su afición, en la fuerza del Sánchez Pizjuán, donde llevan casi un año sin caer en Europa (desde el 22 de noviembre, 1-3 con la Juve) y se han asegurado completar un año sin perder en Liga (desde el 6 de ese mes, 1-2 ante el Barça).

Siguen de baja por lesión los dos capitanes y centrales, el luso Daniel Carriço y el argentino Nico Pareja, ex del Spartak, así como el delantero argentino Joaquín Correa, lastimado frente al Leganés, y el lateral francés Carole, no inscrito en la UEFA.

Se prevé que Berizzo siga apostando como mediocentros por el galo Steven N'Zonzi, que el sábado reapareció después de tres encuentros lesionado, y el argentino Guido Pizarro, con la continuidad de Pablo Sarabia -autor de un pase de gol y del 2-1 ante el Leganés- en la derecha en un tridente ofensivo al que volverían el argentino Éver Banega y Manuel Agudo 'Nolito', con el francés Ben Yedder en punta.

Mientras, el Spartak Moscú viaja a Sevilla consciente de que un resultado positivo le colocaría muy cerca de los octavos de final, un logro histórico para el club moscovita, por lo que pondrá todas las cartas sobre la mesa.

Ni más ni menos que hacer historia es lo que busca el vigente campeón de liga ruso, una misión para la que el entrenador italiano Massimo Carrera tendrá un par de contratiempos.

La casi segura baja del lateral derecho ruso Andrei Yéschenko, que ya no jugó el fin de semana, y la más probable del fino interior derecho Aleksandr Samédov, un jugador clave en el juego de ataque, aunque flojea en defensa.

Los moscovitas esperan repetir la proeza del partido disputado hace dos semanas en Moscú (5-1), una de las mayores victorias europeas del Spartak, pero para ello deberán mejorar sus prestaciones fuera de casa.

El Spartak, que no alcanza los octavos de final de la Liga de Campeones desde la campaña 2000-01, lleva trece partidos seguidos invicto, pero muchos de esos resultados han sido empates, en su mayoría a domicilio, lo que incluye el último partido de liga ante el Rostov (2-2). Además, no vence fuera en Europa desde que ganó 0-1 al Ajax holandés en la ida de los octavos de la Liga Europa 2010-11.

Por lo visto en su último partido liguero, el puesto de lateral derecho lo cubrirá el defensa serbio Marko Petkovic, criticado por la prensa el fin de semana por su actuación.

El lugar de Samédov lo ocupó el jovencísimo Zelimkhan Bakáev, aunque Carrera también podría apostar por el croata Mario Pasalic, un futbolista más ofensivo, o por el delantero brasileño Pedro Rocha, algo más improbable.

El centrocampista Roman Zobnin, el pulmón del equipo la pasada temporada, cuando el Spartak ganó el título de liga por vez primera en quince años, parece recuperado tras medio año en el dique seco.

Incluso ya ha sido convocado por la selección rusa para los amistosos ante España y Argentina, pero aunque ya entrena con el equipo, la prensa local cree que ni siquiera estará en el banquillo.

La mayor amenaza para el Sevilla volverá a ser el extremo holandés Quincy Promes, autor de dos goles y de dos asistencias en el partido jugado en la capital rusa.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Sergio Rico; Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Pizarro; Sarabia, Banega, Nolito; y Ben Yedder.

Spartak Moscú: Sélijov; Kombárov, Dzhikiya, Taski, Pétkovic; Glushakov, Fernando, Bakáev o Pasalic, Popov; Promes y Luis Adriano.

Árbitro: Artur Dias (Portugal).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 20.45 (19.45 GMT).

--------------------------------------------------

Puestos: Sevilla (3º; 4 puntos). Spartak Moscú (1º; 5 puntos).

La clave: La capacidad del Sevilla para imponer su juego ofensivo y ser más efectivo ante el gol, además de aumentar su seguridad en defensa ante el peligro a la contra y el juego vertical y directo de los rusos.

El dato: El Sevilla lleva algo más de once meses sin perder en casa entre todas las competiciones, desde que el 22 de noviembre lo hizo con el Juventus (1-3), y ganó en cuatro de las cinco visitas de equipos rusos (Torpedo, Lokomotiv y Zenit -dos veces-) a su estadio, donde sólo perdió 1-2 con el CSKA en la Liga de Campeones 2009-10.

La frase: Eduardo Berizzo: "Somos un equipo muy fuerte en casa y mañana lo haremos sentir".

El entorno: Cerca de 43.000 sevillistas llenarán el Ramón Sánchez Pizjuán, al haberse colgado el cartel de no hay billetes para un partido en el que no habrá seguidores rusos después de que la UEFA prohibiera al Spartak vender entradas a su afición por los incidentes registrados en septiembre en el campo del Maribor.