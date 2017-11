Sevilla F.C. 2-1 Spartak: Recupera la sonrisa con su mejor versión

Otra noche mágica en Nervión, otra noche de Champions en el Sánchez-Pizjuán con las gradas a rebosar tras colgar el cartel de 'No hay billetes' en las taquillas del coliseo nervionense y con un ambiente inmejorable para recuperar la fe en el equipo después del varapalo de Moscú hace apenas dos semanas. Y la grada no paró de animar, cantó el himno del centenario a pleno pulmón y activó a los once jugadores del Sevilla que esperan en el túnel de vestuarios.

El Sevilla salió como un vendaval, decidido a trazar un único camino, el que llevaba al área de Selikhov. Un Sevilla intenso, presionando a los rusos en campo rival y más sólido con la presencia de Pizarro y N'Zonzi en la medular. El francés ha cambiado la mentalidad, vuelve a parecerse al N'Zonzi de la pasada temporada, y eso siempre es una buena noticia para Berizzo.

De la alta presión sevillista llegaron varios robos peligrosos en campo rival, el primero a los tres minutos que acabó con un disparo cruzado de Banega que se marchó cerca el poste de Selikhov. Sarabia robaba otra vez el balón a los rusos pero Ben Yedder no llegó a encontrar portería. El madrileño buscó en muchas ocasiones al francés, ambos se entienden a la perfección y siempre intentaban sacar provecho de eso. El ex del Getafe aparecía por todo el campo, ofreciéndose y devolviendo el esférico para dar movilidad al juego nervionense. Nolito probaba los reflejos del meta ruso a los siete minutos con un disparo potente pero centrado. También Escudero comenzó a asomar por el área rival, llevando siempre peligro con el sanluqueño como aliado.

El Sevilla aprendió la lección del partido de Moscú y no se expusó tanto, mientras Pizarro se encargaba de sostener al equipo, N'Zonzi y Banega llevaban la batuta del juego. El Sevilla tenía controlado el ritmo del partido, el Spartak aguardaba bien replegado para intentar salir con peligro al contragolpe buscando a Promes y Luiz Adriano, pero tanto Pizarro como Kjaer y Lenglet tenían bien atados a los hombres peligrosos de Carrera. Cada vez el juego se volcaba más sobre la portería de Selikhov y que llegara el gol parecía cuestion de tiempo. Banega ponía un balón perfecto a saque de esquina en el segundo palo donde aparecía Lenglet libre de marca para cabecear y poner el balón en el fondo de la portería de Gol Sur.

El Sevilla se ponía por delante merecidamente a la media hora de juego y quizás, de la forma más inesperada, con una jugada a balón parado. Con el tanto de Lenglet, el Spartak se vio obligado a cambiar su guion y se abrió en busca de poner en aprietos a la zaga sevillista. Y a punto estuvo de lograr el empate con una falta lejana pero ejecutada a la perfección por Fernando que se encontró con una mano espectacular de Sergio Rico. Llegaron unos minutos de incertidumbre en el Sevilla, con el Spartak más suelto, los de Berizzo no fueron capaces de tener el balón en su posesión y dar pausa al juego para controlar a los rusos. El peligro de los moscovitas llegaba cuando el Sevilla no era capaz de finalizar la jugada sobre la portería rival, y estos buscaban automáticamente a Melgarejo y Promes por las bandas para salir a la contra pero el Sevilla fue muy solidario en defensa, con continuos apoyos, evitando así males mayores.

La segunda parte no se antojaba nada fácil para el Sevilla. El Spartak no tenía nada que perder y disponía de hombres muy verticales en ataque, pero eso tambíen suponía dejar espacios en defensa. A punto estuvo Nolito de hacer el segundo pero le sobró el segundo recorte, perdiendo una posición franca de disparo, aún así, su tiro se marchó lamiendo el poste de Selikhov. Corría la hora de juego, y por el momento, Banega llevaba un partido notable, que convirtió en sobresaliente cuando sacó la magia de su chistera en forma de un disparo perfecto desde la frontal ante el que nada pudo hacer el meta ruso. Parábola exquisita del argentino, demostrando que no siempre hay que llegar hasta la cocina.

Pese al segundo gol, el Sevilla no dejó de presionar y buscar el arco moscovita. Ben Yedder pudo hacer el tercero pero Kombárov sacaba bajos palos el remate del franco-tunecino. No cerró el partido el Sevilla y volvieron los fantasmas cuando Zé Luís remachaba al fondo de la portería el rechace de Sergio Rico. Los jugadores del Sevilla protestaron mano previa en el control de Glushakov, pero el tanto acabó subiendo al marcador. Sufrimiento hasta el final, el Sevilla no dejó espacios en su área, pero debió tener más el balón para no acabar sufriendo. Son deberes para los próximos compromisos, pero sin duda, la versión de esta noche ya supone un paso adelante en las aspiraciones del equipo. Merecida victoria de los nervionenses que sirve para recuperar la segunda plaza del Grupo E.

- Ficha técnica:

Sevilla F.C.: Sergio Rico; Mercado (Corchia, m.83), Kjaer, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Pizarro; Sarabia (Jesús Navas, m.74), Banega (Krohn-Dehli, m.77), Nolito; y Ben Yedder.

Spartak Moscú: Sélijov; Yéschenko (Petkovic, m.79), Dzhikiya, Tasci, Kombárov; Fernando, Pasalic (Popov, m.56); Promes, Glushakov, Melgarejo (Zé Luis, m.71); y Luis Adriano.

Goles: 1-0 (30') Lenglet; 2-0 (59') Banega; 2-1 (78') Zé Luis.

Árbitro: Artur Dias (Portugal). Amonestó al local Ben Yedder (m.91) y a los visitantes Glushakov (m.32), Tasci (m.61) y Dzhikiya (m.86).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Grupo E de la Liga de Campeones disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 38.000 espectadores. Césped en buen estado. La UEFA prohibió al Spartak la venta de entradas a sus aficionados para este encuentro por los incidentes ocurridos el 13 de septiembre en el campo del Maribor.