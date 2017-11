Sevilla F.C.-Spartak: Berizzo, 'this is la Champions'

Esto es Sevilla (This is Sevilla) dice la campaña creada por el club para el partido de Champions que los de Nervión disputarán en la noche de hoy ante el Spartak. Un encuentro en el que la victoria es obligada después del varapalo de la jornada anterior en Moscú (5-1) y para el que los de Eduardo Dato se han servido de imágenes de San Fernando, conquistador de Sevilla; el Cid Campeador o la Muralla de la Macarena en su objetivo de ilustrar una batalla en la que el triunfo no es negociable, si los del 'Toto' Berizzo quieren seguir dependiendo de ellos mismos para conseguir el pase a octavos en un grupo E en el que son terceros con cuatro puntos, por encima de un Maribor que es cuarto con uno y por detrás de Liverpool y Spartak, que encabezan la tabla con cinco unidades cada uno. Las cuentas son claras: si gana sus tres partidos será primero de grupo y si gana los dos de casa -ante Spartak y Liverpool- también se garantizará la clasificación. En este segundo supuesto, los nervionenses alcanzarían las diez unidades y ninguna combinación de resultados le relegaría más allá del segundo puesto, ya que Spartak y Liverpool tienen que jugar entre ellos y en el improbable caso de que el Maribor ganara los tres partidos que quedan y alcanzara los diez puntos, ni ingleses ni rusos superarían las ocho unidades.

Para intentar conseguir la primera de las victorias, el club ha puesto toda la carne en el asador, apostando por un Sánchez-Pizjuán hasta la bandera que esté repleto de sevillistas, al contar los rusos con una sanción que les impide contar con aficionados en la grada. Y lo ha conseguido, de ahí que ahora sea el 'Toto' quien tenga que estar a la altura de las circunstancias y cumplir con el guion establecido, dejando a un lado su juego de turnos, más que rotaciones en sí, y utilizando ante los moscovitas a aquellos que están mejor, y no a los que les toca. Eso, al menos, deslizó durante la rueda de prensa de ayer, reconociendo que la lista no la dará hasta hoy con el objetivo de conocer cómo evolucionan de sus molestias ciertos jugadores de la plantilla.

Por ello, salvo sorpresa, la lógica invita a pensar que la portería la defenderá Sergio Rico, quien, salvo que hoy se demuestre lo contrario, sigue siendo el teórico portero titular del Sevilla. Menos dudas presenta la defensa, donde el técnico argentino está bajo mínimos: Corchia, Kjaer, Lenglet y el apercibido Escudero, amén de cómo evolucione de su lumbalgia Mercado, quien podría volver al lateral derecho. En la zona ancha, la lógica llama a mantener el doble pivote N'Zonzi-Pizarro con el que ya probó positivamente ante el Leganés, desdibujando su estilo habitual en un 4-2-3-1 en el que Banega, que está "casi al 100%"de un dolor que le impide moverse con normalidad, sería el mediapunta, a no ser que hoy se consume la tragedia y no sea de la partida.

Con la punta de lanza reservada para Ben Yedder, muchas más opciones se le presentan para las bandas al 'Toto', quien en la izquierda no podrá contar con Correa, lesionado. Muriel, Nolito o Sarabia podrían hacerlo por ahí, aunque todo apunta a que lo hará el sanluqueño, mientras que el ex del Getafe, el futbolista más en forma de este Sevilla, lo hará por la derecha. Es decir, todo listo sobre el papel ante un Spartak que viaja a Sevilla consciente de que un resultado positivo le colocaría muy cerca de los octavos de final, todo un logro histórico para los moscovitas. Y por tanto, lógicamente, no resultará sencillo para los de Nervión. Berizzo lo sabe, pero también sabe que 'this is la Champions' y que un nuevo traspié (otro)... lo dejaría sin excusas.