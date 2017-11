El sevillista N´Zonzi, convocado por primera vez con la selección francesa

El sevillista Steven N'Zonzi fue convocado este jueves por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para los dos próximos partidos amistosos que los 'bleus' disputarán el día 10 con Gales y el 14 con Alemania.

Deschamps anunció, al dar la lista completa de los convocados en conferencia de prensa, que otro jugador, Benjamin Pavard, del Stuttgart, también se estrenará con la selección.

Por otro lado, volverán a vestir la camiseta de Francia el delantero del Manchester United Anthony Martial, que se había quedado fuera en los últimos 14 meses, y Nabil Fekir, capitán del Olympique Lyon.

Preguntado por el caso de N'Zonzi, el seleccionador indicó que aunque tiene 28 años ha hecho un buen inicio de temporada con el Sevilla y es un jugador que "conoce bien el puesto de centrocampista axial".

En la lista se encuentran los barcelonistas Samuel Umtiti y Lucas Digne, el madridista Raphael Varane, que no jugó en Londres ante el Tottenham por lesión, y el atlético Antoine Griezmann.

Estarán ausentes esta vez algunos de los habituales de los últimos tiempos como Hugo Lloris, Djibril Sidibé, N'Golo Kanté, Thomas Lemar y Dimitri Payet.

Preguntado sobre una reciente entrevista a la prensa de Karim Benzema, en la que subrayaba sus ganas de volver a la selección, Deschamps contestó que sólo había leído "las frases más importantes" y que no había cambiado de posición sobre este madridista. "Elijo siempre en función de un colectivo, de un grupo", añadió.

Reconoció que los dos partidos amistosos de la próxima semana "permiten ver y volver a ver a algunos jugadores antes de que se tomen decisiones definitivas" de cara al Mundial.

El seleccionador no fue muy preciso sobre sus ambiciones para esa competición, después de que se haya publicado que la meta de la Federación Francesa de Fútbol es situarse al menos entre los cuatro primeros, más allá de señalar que va "con mucha ambición y con ganas de llegar lo más lejos posible".

De lo que no quiso decir nada es de las amenazas de muerte que ha recibido, atribuidas al Estado Islámico.

La lista completa de los 24 jugadores convocados es la siguiente:

Porteros: Alphonse Areola (París Saint Germain), Benoît Costil (Burdeos), Steve Mandanda (Marsella).

Defensas: Lucas Digne, Samuel Umtiti (Barcelona/ESP), Christophe Jallet (Niza), Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa (París Saint Germain), Laurent Koscielny (Arsenal/ING), Benjamin Pavard (Stuttgart/GER) y Raphaël Varane (Real Madrid/ESP).

Centrocampistas: Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Steven Nzonzi (Sevilla/ESP), Adrien Rabiot (París Saint Germain), Moussa Sissoko (Tottenham/ING) y Corentin Tolisso (Bayern de Múnich/GER).

Delanteros: Kingsley Coman (Bayern de Múnich/GER), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud, Alexandre Lacazette (Arsenal), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (París Saint Germain) y Florian Thauvin (Marsella).