Berizzo, sobre Messi, Suárez, Sarabia, Banega, Muriel...

Eduardo Berizzo ha pasado por la sala de prensa para analizar el encuentro que el Sevilla disputará este sábado en el Camp Nou contra el Barcelona. El técnico argentino habla sobre las opciones de ganar, el sistema y varios nombres propios: Banega, Muriel, Sarabia... Esto es lo que ha comentado:

¿Se puede ganar en el Camp Nou?

"Todos los partidos se pueden ganar. Nos vamos a enfrentar a un gran rival, pero mi experiencia personal es imaginar que puedo ganar estos partidos. Y tenemos armas para hacerlo".

El gris juego del Barça

"Hoy la tensión se pone más en lo que dejas de hacer que lo que haces. La crítica se está volviendo muy aguda en cuanto a la valoración de lo que hace un equipo de fútbol. Bendita crisis la del Barça... Ha encontrado recursos tácticos para suplir la baja de Neymar. Su entrenador ha encontrado la forma y no deja de ser el Barça: a su desequilibrio le ha sumado solidez defensiva. Será difícil, pero también estimulante. Nos va a requerir muchísimo esfuerzo el partido, pero estamos dispuestos a ponerlo".

La situación política en Cataluña

"A nosotros no nos afecta en nada. No sé a ellos".

La sequía de Luis Suárez

"Intentaremos que siga sin marcar, pero es un delantero tremendamente potente y peligroso. Con él, Messi... el Barça tiene un gran desequilibrio".

La Lista

"El único decarte es Mercado. Tanto Sarabia como Banega pueden jugar. Sólo están cansados, pero en condiciones de jugar".

Continuidad

"La idea, dependiendo del estado de fatiga, es dar continuidad al equipo que viene jugando. Para ganar, habrá que hacer un partido perfecto. Usar bien el balón... El primer pase tras la recuperación será muy importante para poder salir".

La idea

"Me gusta un Sevilla de presión alta porque no me gusta sentirme dominado. Incluso hasta el portero, porque, si salen, te pueden someter. Si eso sucede, el arco rival te queda muy lejos. Prefiero presionar en campo rival".

Messi

"En el uno contra uno es un futbolista totalmente determinante. Cuando él encuentra la pelota, se pone de frente y se lanza, es imparable. Nuestro sistema de sofocarlo y limitarlo es que lo que pueda hacer lo haga entre piernas nuestras. No soy de marcajes individuales, aunque tenga esa etiqueta. Lo que sí exigiré es que mis hombres le hagan una marca cercana y que haya un respaldo que sea efectivo".

Delantero titular

"Siempre imaginamos tres delanteros. Lo decidiré mañana. Lo importante es poder crear ocasiones, crearle pérdidas al Barça, incomodarlo... Muriel puede ser opción, sí. Es un jugador que va bien con espacios, Ben Yedder ha hecho un gran desgaste y puede ser opción, sí".

El doble pivote

"Nos ha dado estabilidad, equilibrio... No echo en falta más jugadores ahí. Pueden jugar Geis, Krohn-Dehli, Banega€ Con este sistema hemos ganado en movilidad y dinamismo arriba".